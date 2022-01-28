Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК уступает не только Кыргызстану, Украине и Грузии, но и многим странам Африки
Отправлено: 28.01.22 - 11:46
Во время массовых беспорядков в январе 2022 года в Казахстане наблюдалась блокировка ряда соцсетей, а также повсеместное отключение интернета. Причем подобная практика уже наблюдалась в РК. Читать новость
все подобные рейтинги вызывают сомнения. НА сколько они независимо и реально проводятся. Каков процент политики в них? думаю ОЧЕНЬ большой))) потому зачастую, видя эти вещи возникает в голове: НЕ ВЕРЮ!!!!))))
Что чиновник поворотом рубильника может отправить страну в прошлое 30 летней давности? Ещё недавно была попытка обязать всех ставить государственный сертификат, который обеспечивает государству доступ ко всей вашей личной информации, в том числе паролям и прочему? Или вам абсолютно ясно что делает модуль ncalayer, который необходимо установить, чтобы пользоваться услугами кабинета налогоплательщиков, электронного правительства, или любого гос.сайта? Что в вашем понимании свободный (наверное правильно свободная, так как net это сеть) интернет? Когда по dial-ap подключались было даже два домена казнет и международный. В тарифах Билайн тоже есть разделение трафика. Цифровые технологии это такая сложная штука, которая работает со скоростью света, и кто знает что там передается туда и обратно, пока мы ждём чтобы загрузилась картинка. Большинство гос.сайтов маркируются зачеркнутым https, это значит что сайт не то за что себя выдает, безопасность не подтверждена. Сертификат безопасности не выдан. А значит за утечку данных никто отвечать не будет, потому что вы лично нажимаете: игнорировать и продолжить. А ЭЦП на ваше имя легко может получить любой работник ЦОНа
Вот специально зарегистрировался дабы оставить комментарий. По поводу свободы интернета промолчу)), ведь "Я люблю Родину свою" Но вот качество и скорость интернета у нас на периферии просто жесть, так сказать на уровне Зимбабве! В соседнем Троицке (тот что Россия) в раз 10 быстрее чем у нас, хотя такое же село, или даже сравнить с Костанаем: В городе в среднем до 200 Мбит/с у нас 8-9 Мбит/с с натяжкой!
Ну дак то в интернете... А у нас смски писали. Хорошо что не телеграмы слали...зпт. тчк Тут речь скорее о наличии или отсутствии доступа, а не о цензуре, думаю. Насчёт Фейсбука, этим он мне и нравится что отличается от одноклассников тем, что люди общаются культурно, а не как подростки накуренные
Alehander: Насчёт Фейсбука, этим он мне и нравится что отличается от одноклассников тем
Ну как то я там лазил, по Новостям Казахстана, комментировал помощь России во время короновируса.. Интересно, но вот там нельзя поддерживать Россию, Фасебук сразу банит. Там то понятно, нецензурка и все такое не проходит, а вот интересно, амереканцы именно поддерживают там агрессию против России, меня там уже и удостоверение два раза проверяли и еще что то, и банили,главное воспевать Казахстан надо и будущее государство Туран или как его там.. Вот тут явно видна амереканская пропаганда против России..
Вот Фасебук и собирает там вокруг себя всех нациков, которые идут против России, там это жестко. Потом меня выкинули, там уже давно не тусуюсь. Особенно когда я призвал всех казахстанцев, коренных, встать на колени перед Россией, за то, что нам в помощь прислали благотворительность от короновируса, что пролечили их отцов и сыновей, что там началось... Против меня чуть ли не Обама там начал выступать.. Я то сам тогда проболел всей семьей и лекарств не было, практически подыхал, згаю не по наслышке что это.. Мерзкий сайт Фасебук..
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