Отправлено: - 18:31

Alehander:

Насчёт Фейсбука, этим он мне и нравится что отличается от одноклассников тем

Цитата:Ну как то я там лазил, по Новостям Казахстана, комментировал помощь России во время короновируса..Интересно, но вот там нельзя поддерживать Россию, Фасебук сразу банит.Там то понятно, нецензурка и все такое не проходит, а вот интересно, амереканцы именно поддерживают там агрессию против России, меня там уже и удостоверение два раза проверяли и еще что то, и банили,главное воспевать Казахстан надо и будущее государство Туран или как его там..Вот тут явно видна амереканская пропаганда против России..