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≡ Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК уступает не только Кыргызстану, Украине и Грузии, но и многим странам Африки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43423
Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК уступает не только Кыргызстану, Украине и Грузии, но и многим странам Африки
Отправлено: 28.01.22 - 11:46
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Во время массовых беспорядков в январе 2022 года в Казахстане наблюдалась блокировка ряда соцсетей, а также повсеместное отключение интернета. Причем подобная практика уже наблюдалась в РК.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4729
Re: Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК...
Отправлено: 28.01.22 - 11:46
#1
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все подобные рейтинги вызывают сомнения. НА сколько они независимо и реально проводятся. Каков процент политики в них? думаю ОЧЕНЬ большой))) потому зачастую, видя эти вещи возникает в голове: НЕ ВЕРЮ!!!!))))
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
169
Re: Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК...
Отправлено: 28.01.22 - 12:19
#2
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Цитата:
Алиса: не верю

Что чиновник поворотом рубильника может отправить страну в прошлое 30 летней давности?
Ещё недавно была попытка обязать всех ставить государственный сертификат, который обеспечивает государству доступ ко всей вашей личной информации, в том числе паролям и прочему? Или вам абсолютно ясно что делает модуль ncalayer, который необходимо установить, чтобы пользоваться услугами кабинета налогоплательщиков, электронного правительства, или любого гос.сайта? Что в вашем понимании свободный (наверное правильно свободная, так как net это сеть) интернет?
Когда по dial-ap подключались было даже два домена казнет и международный. В тарифах Билайн тоже есть разделение трафика.
Цифровые технологии это такая сложная штука, которая работает со скоростью света, и кто знает что там передается туда и обратно, пока мы ждём чтобы загрузилась картинка. Большинство гос.сайтов маркируются зачеркнутым https, это значит что сайт не то за что себя выдает, безопасность не подтверждена. Сертификат безопасности не выдан. А значит за утечку данных никто отвечать не будет, потому что вы лично нажимаете: игнорировать и продолжить.
А ЭЦП на ваше имя легко может получить любой работник ЦОНа
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KR78LA
§ KR78LA
(Пользователи)
Регистрация:
28.01.22
Сообщений:
1
Re: Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК...
Отправлено: 28.01.22 - 14:44
#3
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Вот специально зарегистрировался дабы оставить комментарий.
По поводу свободы интернета промолчу)), ведь "Я люблю Родину свою"
Но вот качество и скорость интернета у нас на периферии просто жесть, так сказать на уровне Зимбабве! В соседнем Троицке (тот что Россия) в раз 10 быстрее чем у нас, хотя такое же село, или даже сравнить с Костанаем: В городе в среднем до 200 Мбит/с у нас 8-9 Мбит/с с натяжкой!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8497
Re: Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК...
Отправлено: 28.01.22 - 15:47
#4
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Интересно, оплот демократии. США на каком месте?
В Фасебуке попробуй напиши не гей, а по другому, банят сразу..
А попробуй напиши что то против нациков, ровно то же самое..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
169
Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК уступает не только Кыргызстану, Украине и Грузии, но и многим странам Африки
Отправлено: 28.01.22 - 16:43
#5
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Цитата:
111:
попробуй напиши

Ну дак то в интернете... А у нас смски писали. Хорошо что не телеграмы слали...зпт. тчк
Тут речь скорее о наличии или отсутствии доступа, а не о цензуре, думаю. Насчёт Фейсбука, этим он мне и нравится что отличается от одноклассников тем, что люди общаются культурно, а не как подростки накуренные

[Исправлено: Alehander, 28.01.2022 - 17:11]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8497
Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК уступает не только Кыргызстану, Украине и Грузии, но и многим странам Африки
Отправлено: 28.01.22 - 18:31
#6
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Цитата:
Alehander:
Насчёт Фейсбука, этим он мне и нравится что отличается от одноклассников тем

Ну как то я там лазил, по Новостям Казахстана, комментировал помощь России во время короновируса..
Интересно, но вот там нельзя поддерживать Россию, Фасебук сразу банит.
Там то понятно, нецензурка и все такое не проходит, а вот интересно, амереканцы именно поддерживают там агрессию против России, меня там уже и удостоверение два раза проверяли и еще что то, и банили,главное воспевать Казахстан надо и будущее государство Туран или как его там..
Вот тут явно видна амереканская пропаганда против России..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8497
Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК уступает не только Кыргызстану, Украине и Грузии, но и многим странам Африки
Отправлено: 28.01.22 - 18:33
#7
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Вот Фасебук и собирает там вокруг себя всех нациков, которые идут против России, там это жестко.
Потом меня выкинули, там уже давно не тусуюсь.
Особенно когда я призвал всех казахстанцев, коренных, встать на колени перед Россией, за то, что нам в помощь прислали благотворительность от короновируса, что пролечили их отцов и сыновей, что там началось...
Против меня чуть ли не Обама там начал выступать..
Я то сам тогда проболел всей семьей и лекарств не было, практически подыхал, згаю не по наслышке что это..
Мерзкий сайт Фасебук..

[Исправлено: 111, 28.01.2022 - 18:38]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8474
Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК уступает не только Кыргызстану, Украине и Грузии, но и многим странам Африки
Отправлено: 28.01.22 - 18:40
#8
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Вот задал в гугле. Ну вот никогда такого не было. всего одна позиция по запросу вышла.
Вот и вся "свобода". Конечно можно перефразировать, Но однако. ;-)
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