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≡ Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43423
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 10.12.21 - 18:23
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам ЕАЭС создать совместное производство микрочипов для машиностроительной отрасли. Глава государства отметил, что беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги продолжается третий год подряд.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2613
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 25.01.22 - 20:13
#75
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Цитата:
Kairat stayer:
AMD и Intel на процессорном рынке имеют подавляющую долю...


Разобрался, получается что две крупные компании США охватили около 40% мирового рынка. Остальные 60% скорее всего Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань, Европа и.т.д.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2613
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 28.01.22 - 18:26
#76
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Цитата:
dvb:
Я одно не пойму, какое отношение имеет казахия к разработке чипов? Только то, что очередной луноподобный об этом брякнул? Что эти всякие бегунки и им подобные могут вообще разработать?


Отправим в великую Россию и другие цивилизованные страны наших выпускников! Пусть обучаются и разрабатывают.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2613
Токаев предложил производить микрочипы в ЕАЭС
Отправлено: 28.01.22 - 18:31
#77
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Цитата:
Kairat stayer:
Действительно отстали в зоне ЕАЭС производят микрочипы 65 нм. при этом топовые мировые производители уже освоили выпуск 4 нм, в 2022 планируют перейти на 3 нм. Ниже по ссылке отмечено, что осенью 2021 г. все та же TSMC освоила четырехнанометровый техпроцесс. К тому времени российская компания «Микрон», называющая себя «чипмейкером №1 в России», смогла дойти лишь до 65 нм. Эти нормы американская компания Intel благополучно освоила к началу 2006 г., когда выпустила первые партии чипов Pentium 4 и Pentium D.


Да уж, "чипмейкеры" в кавычках мирового уровня.
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