Отправлено: - 18:26

dvb:

Я одно не пойму, какое отношение имеет казахия к разработке чипов? Только то, что очередной луноподобный об этом брякнул? Что эти всякие бегунки и им подобные могут вообще разработать?

Цитата:Отправим в великую Россию и другие цивилизованные страны наших выпускников! Пусть обучаются и разрабатывают.