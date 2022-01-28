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≡ Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43423
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 28.01.22 - 15:31
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"Список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, это расширит доступ к обучению по техническим направлениям", - цитирует пресс-служба МОН вице-министра образования и науки Куаныша Ергалиева.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
279
Re: Российские вузы добавили в список программы...
Отправлено: 28.01.22 - 15:31
#1
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Помнится не так давно местный мастер копипаста бегунок радовался, что Физтех под санкции попал. А сейчас вона как - президент говорит, что в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Как же так, чему же этих, прости господи из болашаков, там научить могут в этих задавленных санкциями ВУЗов? :-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2613
Re: Российские вузы добавили в список программы...
Отправлено: 28.01.22 - 18:06
#2
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Цитата:
dvb:
Помнится не так давно местный мастер копипаста бегунок радовался, что Физтех под санкции попал. А сейчас вона как - президент говорит, что в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Как же так, чему же этих, прости господи из болашаков, там научить могут в этих задавленных санкциями ВУЗов?


Грамотей, перед паровозам не беги, констатировал факты, что под санкции попал МФТИ. Выше в заметке речь за МГТУ имени Баумана идёт, это разные ВУЗ.

Тем более говорил, что вы великие из-за санкции и наверное в лаптях и ватных фуфайках (ватники) не будете ходить.

Американцы грозятся вас в каменный век отправить, в случае вторжения в Украину. В каменном веке даже лаптей с фуфайками не было, но вы же со всем справитесь и санкций только на пользу.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2613
Российские вузы добавили в список программы "Болашак"
Отправлено: 28.01.22 - 18:20
#3
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Цитата:
Kairat stayer:
Грамотей, перед паровозам не беги, констатировал факты, что под санкции попал МФТИ.


Действительно Серому Волку отвечал, когда он отмечал, что цивилизованные страны создают ФИЗТЕХи, где выращиваются кадры.Создают для них среду обитания, ибо не будут они в этом днище, уедут 100%!

Кайрат стайер: Да уж, опять акунуматы! Один из лучщих научных центров и единственный ВУЗ входящий в мировой топ 100 МФТИ (Московский физико-технически институт) обучающий айти специалистов США внесли в санкционный список. Не будет взаимодействия с иностранными коллегами, доступа к современным технологиям, под вопросом коммерческие проекты, в том числе и оборонные заказы, затруднит подготовку кибер специалисто и.т.д. Кстати МФТИ 2 место среди всех ВУЗ занимает, соответственно 1 по подготовке айти специалистов. Специалисты МФТИ теперь уедут в другие страны, где есть возможность развиваться.

Подробнее здесь:
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