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≡ Больше десяти не собираться! - Постановление № 3 подписал главный санитарный врач Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43422
Больше десяти не собираться! - Постановление № 3 подписал главный санитарный врач Костанайской области
Отправлено: 28.01.22 - 17:07
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Как пояснили в ДСЭК, в предыдущем постановлении посещение бань, саун, СПА, термапарка и аквапарков допускалось только при наличии зелёного статуса. Сейчас это возможно и с синим, и с зеленым статусом.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
163
Re: Больше десяти не собираться! - Постановление № 3 подписал...
Отправлено: 28.01.22 - 17:07
#1
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А подъезды заваривать будут?
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