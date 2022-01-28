Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них

Отправлено: - 14:57

Странный подбор персонажей...

Своик - приспособленец. Пока был во власти, его всё устаивало. Как только его отуда выгнали, сразу стал ярым "оппозиционером". А когда запахло опасностью покинуть этот мир, он затих. Как такому можно что-то доверять.

А Аблязов - жулик и вор обыкновенный. Я с его "деятельностью" столкнулся ещё в бытность его министром. Он тогда яро начал "бороться" с т.н. "челноками", которые явно мешали его личному "бизнесу". Благо, его вовремя убрали с должности. Могло повернуться так, что сотни тысяч людей остались бы на улице без работы.

Аккуратнее надо быть с поисками соратников...