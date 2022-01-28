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≡ "Жасыл даму" временно не будет принимать утильсбор из-за проверки "Оператора РОП"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43422
"Жасыл даму" временно не будет принимать утильсбор из-за проверки "Оператора РОП"
Отправлено: 28.01.22 - 16:30
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В акционерном обществе заверили, что после завершения всех организационных и юридических процессов, получения полного доступа к серверному программному обеспечению АО "Жасыл даму" исполнит все обязательства.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
827
Re: "Жасыл даму" временно не будет принимать утильсбор...
Отправлено: 28.01.22 - 16:30
#1
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Непонятно,я хочу привезти из РФ машину и должен ждать,когда они придумают новый утиль или бесплатно,без него,поставят на учёт?
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