Отправлено: - 12:19

Алиса: не верю



Цитата:Что чиновник поворотом рубильника может отправить страну в прошлое 30 летней давности?Ещё недавно была попытка обязать всех ставить государственный сертификат, который обеспечивает государству доступ ко всей вашей личной информации, в том числе паролям и прочему? Или вам абсолютно ясно что делает модуль ncalayer, который необходимо установить, чтобы пользоваться услугами кабинета налогоплательщиков, электронного правительства, или любого гос.сайта? Что в вашем понимании свободный (наверное правильно свободная, так как net это сеть) интернет?Когда по dial-ap подключались было даже два домена казнет и международный. В тарифах Билайн тоже есть разделение трафика.Цифровые технологии это такая сложная штука, которая работает со скоростью света, и кто знает что там передается туда и обратно, пока мы ждём чтобы загрузилась картинка. Большинство гос.сайтов маркируются зачеркнутым https, это значит что сайт не то за что себя выдает, безопасность не подтверждена. Сертификат безопасности не выдан. А значит за утечку данных никто отвечать не будет, потому что вы лично нажимаете: игнорировать и продолжить.А ЭЦП на ваше имя легко может получить любой работник ЦОНа