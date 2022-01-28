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Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК уступает не только Кыргызстану, Украине и Грузии, но и многим странам Африки
Насколько свободным является интернет в Казахстане? РК уступает не только Кыргызстану, Украине и Грузии, но и многим странам Африки
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