Отправлено: - 15:31

Помнится не так давно местный мастер копипаста бегунок радовался, что Физтех под санкции попал. А сейчас вона как - президент говорит, что в первую очередь в Россию, в известные технические вузы. Как же так, чему же этих, прости господи из болашаков, там научить могут в этих задавленных санкциями ВУЗов?