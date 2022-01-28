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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43419
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 09:52
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На кого может опереться президент в своих реформах? Я считаю, что назарбаевские кадры для этого совершенно непригодны, они заточены на собственное обогащение и привычный подхалимаж. И здесь самое время вспомнить о лидерах ДВК.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
48
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 14:57
#15
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Странный подбор персонажей...
Своик - приспособленец. Пока был во власти, его всё устаивало. Как только его отуда выгнали, сразу стал ярым "оппозиционером". А когда запахло опасностью покинуть этот мир, он затих. Как такому можно что-то доверять.
А Аблязов - жулик и вор обыкновенный. Я с его "деятельностью" столкнулся ещё в бытность его министром. Он тогда яро начал "бороться" с т.н. "челноками", которые явно мешали его личному "бизнесу". Благо, его вовремя убрали с должности. Могло повернуться так, что сотни тысяч людей остались бы на улице без работы.
Аккуратнее надо быть с поисками соратников...
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