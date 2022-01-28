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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43419
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 09:52
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На кого может опереться президент в своих реформах? Я считаю, что назарбаевские кадры для этого совершенно непригодны, они заточены на собственное обогащение и привычный подхалимаж. И здесь самое время вспомнить о лидерах ДВК.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
826
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 09:52
#1
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Вот аблязов из этого списка мне не нравится. Не верю я ему.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15496
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 09:55
#2
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//Интересное дело, 30 лет народ Казахстана в своей массе был далек от политики.//

по моему наоборот, за это время все политологами стами.

///Я считаю, что назарбаевские кадры для этого совершенно непригодны, они заточены на собственное обогащение и привычный подхалимаж, это безопорные экземпляры.//

дело в том что как бы других кадров и нет,
колода та же.

///Речь идет о О. Жандосове, А. Байменове, М. Аблязове, М. Джакишеве, Г. Жакиянове, Б. Абилове, П. Своике.///

пользы сейчас от них уже никакой.
пенсионеры . им уже ничего не надо.
ну француз еще беснуется,но он же ворюга.
революционер типа теперь .
Кажегильдин вроде адекватный, хоть и в Лондоне.
а кто сейчас хочет революций после того как.
все перечисленные и другие также непредставленные в списке-
в принципе все они из той же колоды.
поработали там наверху не один день.

//амнистия для политических оппонентов режима Назарбаева. Именно режима, а не страны или народа.//

Ну, Джакишева ,да соглашусь.
хотя он не оппонентом был, а поручился за француза,не более.
а тот его подставил.
а кого еще?
ну Жакиянов может.

[Исправлено: alex_60, 28.01.2022 - 10:09]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12037
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 10:26
#3
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Достаточно всего только одну ссылку на статью НГ просмотреть и всё становится предельно понятно.
На фото там посмотрите, очень говорящие.
Жаль мало. Не все нурлыкуны тянувшие свои лапки видны на фото.

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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
826
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 10:41
#4
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Цитата:
Серый волк:

Да,столько подлецов в одном месте.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
168
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 10:44
#5
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Цитата:
Серый волк:
Достаточно всего только одну ссылку

Да, хорошая статья! Там и сам автор этой, сегодняшней статьи выступил с поддержкой. Не столько переименования, сколько акима, который за переименование.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8117
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 10:48
#6
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Цитата:
alex_60:
по моему наоборот, за это время все политологами стами.

вот и зачем?... не плохие же были вирусологи)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
633
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 11:52
#7
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Цитата:
Аблязов по совету друзей прошение написал, был досрочно выпущен на свободу и немедленно уехал за границу.

Вот их и сотоварищей по ДВК надо бы позвать домой.

Источник:


Советчиков трёх копеечных из разных углов по вылазило мама дорогая. Даже кривоногий агроном подстрекатель с липовым дипломом туда же. Спрашивается что ты добился в жизни что бы советы давать? Да ровным счётом ничего! Пустое место одним словом.А Аблязов мошенническим образом не только Казахстанские банки обворовал но и Украинские и Российские банки
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8117
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 12:15
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А Аблязов мошенническим образом не только Казахстанские банки обворовал но и Украинские и Российские банки

о, у вчкушки, закончившей костанайский гарвардский университет и сидящей в подвале, новый кумир...боготворит преступника? А любовь к НУРам после какой рюмки смыло? ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15496
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 12:18
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
кривоногий агроном подстрекатель с липовым дипломом


во тетку торкнуло.
видать фанатка его.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2436
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 12:41
#10
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Цитата:
Сабыр:
,столько подлецов в одном месте.


Это вы про кого имеете ввиду: - всех выступающих или только тех чьи фамилии в статье выделены жирным шрифтом. Наверное, вы категоричны- это не подлецы, это ЭЛИТА г.Костаная, цвет интеллигенции г.Костаная, лидеры общественного мнения г.Костаная, что там ещё - наверное и члены общественного Совета г.Костаная. Они ведь часто выступают на страницах "НГ", позиционируя себя как независимыми экспертами или кем то ещё в этом роде.

сколько акима, который за переименование.
Цитата:
Alehander:


Аким - человек подчиннёный, зависимый от вышестоящих. А, автору- наверное какие то виды имеет на акима.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4899
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 13:19
#11
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Цитата:
ACROS:

Как язык повернулся сказать такое про полный зал людей, которых он совсем не знает?! Зачем вам какой то Гагарин, который по всему миру ездил, что доказывая что полет состоялся! Не было полного завершения полета. Он катапультировался, покинул корабль раньше времени!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8490
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 13:40
#12
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Тоы. Денисов конечно же ловкач слова, так не проголосовать и проголосовать конечно же за..
Настоящий полковник....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15496
Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 13:56
#13
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Зачем вам какой то Гагарин, к


какой низкий уровень образования в пакистане..
не знать кто такой Гагарин, и что он совершил.

Цитата:
Доктор СИЗО:
Он катапультировался, покинул корабль раньше времени!


никакого раньше времени не было.
В случае «Востока» кресло с космонавтом выстреливалось
в специальный круглый вырез в обтекателе ракеты-носителя.
катапультируемое кресло могло вводится
в действие как на старте
так и на этапе посадки — космонавт с его помощью
покидал спускаемую капсулу корабля,
а затем приземлялся на парашюте.
Именно так совершали посадку первые советские космонавты,
включая Гагарина.

[Исправлено: alex_60, 28.01.2022 - 14:34]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2791
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Самое время вспомнить о них
Отправлено: 28.01.22 - 14:25
#14
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Цитата:
Они думали не о себе и материальных благах, а о судьбе родины.

Источник:


Это шутка такая?
На какие "материальные блага" Аблязов живёт? Успел "заработать" пока во власти был?
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