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≡ Новый антирекорд - 583 случая КВИ за сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43418
Новый антирекорд - 583 случая КВИ за сутки в Костанайской области
Отправлено: 28.01.22 - 12:00
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27 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 583 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,27%. 557 пациентов обследованы по самообращению. Днем ранее было 490 случаев при темпе прироста 1,0%.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
168
Re: Новый антирекорд - 583 случая КВИ за сутки в Костанайской...
Отправлено: 28.01.22 - 12:00
#1
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А данные по заболевшим, умершим выздоровевшим за какой период? За всё время пандемии, или с момента начала ведения статистики, месяц, год?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
730
Re: Новый антирекорд - 583 случая КВИ за сутки в Костанайской...
Отправлено: 28.01.22 - 13:05
#2
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Такой экспресс-тест тоже делал как на фото, тоже отрицательно, одна палочка. Хотя кашель и насморк был. Так что не все коронавирус
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