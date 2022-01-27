Отправлено: - 20:03

КГСПС:

Я так понял, что хотят провести парламентские слушания, чтобы там решить, о чём народ информировать, а о чём не стоит.

Цитата:Конечно. Нужно как то теперь обьяснить, либо откуда взялись и куда делись приезжие террористы, либо почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны без суда и следствия.