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По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
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Я робот(Пользователи)
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- 43418
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 09:29
Чтобы дать справедливую оценку действиям каждого, по словам депутата, необходимо отдельно рассматривать террористов и экстремистов, бандитов и грабителей и отдельно тех, кто вышел на мирный митинг.
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Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 27.01.22 - 17:26
Я так понял, что хотят провести парламентские слушания, чтобы там решить, о чём народ информировать, а о чём не стоит.
(Полноправные пользователи)
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- рудный
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- 5056
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 27.01.22 - 17:57
А кто же тогда в роли Емельяна Пугачева? Возможно Каримова хотят сделать козлом, но одни говорят его закрыли за то что он не дал команду стрелять по дням, другие говорят что под его кураторством четыреста боевиков держали на готовые. Тогда зачем крушили Южный город, когда можно было бы двигаться сразу в Астану. Тут сразу и не поймёшь...
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 19:59
Цитата:
Афганистан захватили талибы, совершив там госпереворот. Потерял Афганистан из-за этого независимость? Вроде нет.
alex_60:
от террористов наверное.
от террористов наверное.
Афганистан захватили талибы, совершив там госпереворот. Потерял Афганистан из-за этого независимость? Вроде нет.
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 20:03
Цитата:
Конечно. Нужно как то теперь обьяснить, либо откуда взялись и куда делись приезжие террористы, либо почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны без суда и следствия.
КГСПС:
Я так понял, что хотят провести парламентские слушания, чтобы там решить, о чём народ информировать, а о чём не стоит.
Я так понял, что хотят провести парламентские слушания, чтобы там решить, о чём народ информировать, а о чём не стоит.
Конечно. Нужно как то теперь обьяснить, либо откуда взялись и куда делись приезжие террористы, либо почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны без суда и следствия.
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 21:03
Цитата:
От страха, власть - потерять, это моё личное мнение...
maxsaf:
почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны
почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны
От страха, власть - потерять, это моё личное мнение...
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 21:32
Цитата:
Если эти граждане творят беспорядки, подвергая опасности других, законопослушных, граждан и правоохранительных органов - почему бы и нет? Если бы не было огня на поражение - сейчас бы продолжались до сих пор погромы, и не только на юге. Ну а дальше - украинский сценарий, без собственного четкого плана действий, разруха, падение тенге ещё глубже. Ничего хорошего от этого ждать не надо.
[Исправлено: Victor Yang, 28.01.2022 - 06:08]
maxsaf:
либо почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны без суда и следствия.
либо почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны без суда и следствия.
Если эти граждане творят беспорядки, подвергая опасности других, законопослушных, граждан и правоохранительных органов - почему бы и нет? Если бы не было огня на поражение - сейчас бы продолжались до сих пор погромы, и не только на юге. Ну а дальше - украинский сценарий, без собственного четкого плана действий, разруха, падение тенге ещё глубже. Ничего хорошего от этого ждать не надо.
[Исправлено: Victor Yang, 28.01.2022 - 06:08]
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 21:36
Цитата:
Сколько раз, Путин отдавал,
такой приказ?...
Victor Yang:
почему бы и нет?
почему бы и нет?
Сколько раз, Путин отдавал,
такой приказ?...
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 22:02
Цитата:
Страшная аналогия напрашивается... Так называемых "антиваксеров" тоже обвиняют в том, что они подвергают опасности законопослушных граждан...Их тоже?
Victor Yang:
Страшная аналогия напрашивается... Так называемых "антиваксеров" тоже обвиняют в том, что они подвергают опасности законопослушных граждан...Их тоже?
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 28.01.22 - 03:14
Цитата:
Кто нибудь может мне обьяснить, фермеру, имеющего два высших советских образования с красными дипломами
---
Неправильные вопросы задаёте, товарищ! Вы ещё потребуйте предъявить вам 20 тысяч террористов!
ACROS:
Кто нибудь может мне обьяснить, фермеру, имеющего два высших советских образования с красными дипломами
---
Неправильные вопросы задаёте, товарищ! Вы ещё потребуйте предъявить вам 20 тысяч террористов!
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 28.01.22 - 03:17
Цитата:
---
Сделать козлом или сделать козлом отпущения - это две великие разницы. Насчёт "сделать козлом" - с этим к Доктору Надзирателю (Куму). Ну а если "сделать козлом отпущения" - то это к власть предержащим, следствие здесь будет не при чём.
сайлау курманов:
Возможно Каримова хотят сделать козлом
Возможно Каримова хотят сделать козлом
---
Сделать козлом или сделать козлом отпущения - это две великие разницы. Насчёт "сделать козлом" - с этим к Доктору Надзирателю (Куму). Ну а если "сделать козлом отпущения" - то это к власть предержащим, следствие здесь будет не при чём.
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 28.01.22 - 06:04
Цитата:
Их не надо - частично сами выпилятся.
КГСПС:
.Их тоже?
.Их тоже?
Их не надо - частично сами выпилятся.
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 28.01.22 - 06:10
Цитата:
В зародыше можно остановить более гуманными способами. Но в этом случае не успели. А вот по какой причине - это другой вопрос.
drakon:
Сколько раз, Путин отдавал, такой приказ?...
Сколько раз, Путин отдавал, такой приказ?...
В зародыше можно остановить более гуманными способами. Но в этом случае не успели. А вот по какой причине - это другой вопрос.
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 28.01.22 - 08:35
Цитата:
Самых злостных преступников обычно сначала судят, а потом сажают на пожизненный срок. Смертная казнь запрещена. Потому что есть вероятность ошибки, которую не исправить. Огонь на поражение без предупреждения, могут убить кого угодно, журналиста безбашенного например, или щегла любопытного, случайного прохожего, который прятался где-то а потом испугался и рванул куда глаза глядят.
Victor Yang:
Если эти граждане творят беспорядки, подвергая опасности других, законопослушных, граждан и правоохранительных органов - почему бы и нет?
Если эти граждане творят беспорядки, подвергая опасности других, законопослушных, граждан и правоохранительных органов - почему бы и нет?
Самых злостных преступников обычно сначала судят, а потом сажают на пожизненный срок. Смертная казнь запрещена. Потому что есть вероятность ошибки, которую не исправить. Огонь на поражение без предупреждения, могут убить кого угодно, журналиста безбашенного например, или щегла любопытного, случайного прохожего, который прятался где-то а потом испугался и рванул куда глаза глядят.
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 28.01.22 - 08:47
Цитата:
Чтобы осудить - нужно сначала поймать. А пока поймают - те могут убить ещё нескольких человек. Так что всё справедливо.
Цитата:
Так и бунтующая толпа может убить кого угодно. На юге уже в жилые комплексы заходили с оружием, грабили квартиры.
maxsaf:
Самых злостных преступников обычно сначала судят, а потом сажают на пожизненный срок.
Самых злостных преступников обычно сначала судят, а потом сажают на пожизненный срок.
Чтобы осудить - нужно сначала поймать. А пока поймают - те могут убить ещё нескольких человек. Так что всё справедливо.
Цитата:
maxsaf:
Огонь на поражение без предупреждения, могут убить кого угодно, журналиста безбашенного например, или щегла любопытного, случайного прохожего, который прятался где-то а потом испугался и рванул куда глаза глядят.
Огонь на поражение без предупреждения, могут убить кого угодно, журналиста безбашенного например, или щегла любопытного, случайного прохожего, который прятался где-то а потом испугался и рванул куда глаза глядят.
Так и бунтующая толпа может убить кого угодно. На юге уже в жилые комплексы заходили с оружием, грабили квартиры.
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 28.01.22 - 11:53
Ну кто бы сомневался в верноподданических настроениях Премудрого Пескаря! Вот только до него дойти не может, что и он может под раздачу попасть!Случайно.Хотя нет, он же под корягой отсидится.
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