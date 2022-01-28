На кого может опереться президент в своих реформах? Я считаю, что назарбаевские кадры для этого совершенно непригодны, они заточены на собственное обогащение и привычный подхалимаж. И здесь самое время вспомнить о лидерах ДВК. Читать новость
//Интересное дело, 30 лет народ Казахстана в своей массе был далек от политики.//
по моему наоборот, за это время все политологами стами.
///Я считаю, что назарбаевские кадры для этого совершенно непригодны, они заточены на собственное обогащение и привычный подхалимаж, это безопорные экземпляры.//
дело в том что как бы других кадров и нет, колода та же.
///Речь идет о О. Жандосове, А. Байменове, М. Аблязове, М. Джакишеве, Г. Жакиянове, Б. Абилове, П. Своике.///
пользы сейчас от них уже никакой. пенсионеры . им уже ничего не надо. ну француз еще беснуется,но он же ворюга. революционер типа теперь . Кажегильдин вроде адекватный, хоть и в Лондоне. а кто сейчас хочет революций после того как. все перечисленные и другие также непредставленные в списке- в принципе все они из той же колоды. поработали там наверху не один день.
//амнистия для политических оппонентов режима Назарбаева. Именно режима, а не страны или народа.//
Ну, Джакишева ,да соглашусь. хотя он не оппонентом был, а поручился за француза,не более. а тот его подставил. а кого еще? ну Жакиянов может.
Советчиков трёх копеечных из разных углов по вылазило мама дорогая. Даже кривоногий агроном подстрекатель с липовым дипломом туда же. Спрашивается что ты добился в жизни что бы советы давать? Да ровным счётом ничего! Пустое место одним словом.А Аблязов мошенническим образом не только Казахстанские банки обворовал но и Украинские и Российские банки
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