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≡ С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43416
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:22
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С 28 января в Костанайской области на месяц установят предельные цены на 6 социально значимых продуктов: капусту белокочанную, картофель, морковь, лук, сахар белый и масло подсолнечное. Считаете ли вы эту меру необходимой и целесообразной?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2435
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 18:12
#15
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Цитата:
Маркс:
антилогики и непоняток,


Присоединяйтесь к нам с Добринцовым, тоже ищем логику в действиях властей.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1776
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 28.01.22 - 08:18
#16
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Цитата:
ACROS:
Присоединяйтесь к нам с Добринцовым, тоже ищем логику в действиях властей.

Третьим буду? Алкоголь уже закупили?
Профайл
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