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≡ По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43415
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 09:29
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Чтобы дать справедливую оценку действиям каждого, по словам депутата, необходимо отдельно рассматривать террористов и экстремистов, бандитов и грабителей и отдельно тех, кто вышел на мирный митинг.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1457
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 27.01.22 - 17:26
#15
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Я так понял, что хотят провести парламентские слушания, чтобы там решить, о чём народ информировать, а о чём не стоит.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5056
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 27.01.22 - 17:57
#16
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А кто же тогда в роли Емельяна Пугачева? Возможно Каримова хотят сделать козлом, но одни говорят его закрыли за то что он не дал команду стрелять по дням, другие говорят что под его кураторством четыреста боевиков держали на готовые. Тогда зачем крушили Южный город, когда можно было бы двигаться сразу в Астану. Тут сразу и не поймёшь...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15169
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 19:59
#17
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Цитата:
alex_60:
от террористов наверное.

Афганистан захватили талибы, совершив там госпереворот. Потерял Афганистан из-за этого независимость? Вроде нет. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15169
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 20:03
#18
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Цитата:
КГСПС:
Я так понял, что хотят провести парламентские слушания, чтобы там решить, о чём народ информировать, а о чём не стоит.

Конечно. Нужно как то теперь обьяснить, либо откуда взялись и куда делись приезжие террористы, либо почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны без суда и следствия.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24024
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 21:03
#19
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Цитата:
maxsaf:
почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны

От страха, власть - потерять, это моё личное мнение... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14862
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 21:32
#20
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Цитата:
maxsaf:
либо почему был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения, в собственных граждан страны без суда и следствия.

Если эти граждане творят беспорядки, подвергая опасности других, законопослушных, граждан и правоохранительных органов - почему бы и нет? Если бы не было огня на поражение - сейчас бы продолжались до сих пор погромы, и не только на юге. Ну а дальше - украинский сценарий, без собственного четкого плана действий, разруха, падение тенге ещё глубже. Ничего хорошего от этого ждать не надо.

[Исправлено: Victor Yang, 28.01.2022 - 06:08]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24024
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 21:36
#21
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Цитата:
Victor Yang:
почему бы и нет?

Сколько раз, Путин отдавал,
такой приказ?... :lol: :-o
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1457
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 22:02
#22
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Цитата:
Victor Yang:

Страшная аналогия напрашивается... Так называемых "антиваксеров" тоже обвиняют в том, что они подвергают опасности законопослушных граждан...Их тоже?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1353
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 28.01.22 - 03:14
#23
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1353
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 28.01.22 - 03:17
#24
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14862
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 28.01.22 - 06:04
#25
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Цитата:
КГСПС:
.Их тоже?

Их не надо - частично сами выпилятся.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14862
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 28.01.22 - 06:10
#26
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Цитата:
drakon:
Сколько раз, Путин отдавал, такой приказ?...

В зародыше можно остановить более гуманными способами. Но в этом случае не успели. А вот по какой причине - это другой вопрос.
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