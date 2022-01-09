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Доктор СИЗО:

Рекламная пауза! Любезный! Помоги лучше достучаться до Акиматов, и доложить, что партиец нуротановец и конструктор кокысников в одном лице готов прервать отдых на пенсии. На любом заводе изготовить 3000 кокысников

Цитата:О многоуважаемый член Нуротана, да святится имя твоё во дворце акунаматата за бетонными блохами!Ты достойнейший из достойнейших этой земли сам можешь предложить им идею прекрасную как обрезанный ствол (дерева не подумайте чего не того)Посоветуй зазазать им душа моя КОКЫСНИКИ из 6мм стали и к ним крышку с замком и прорезью.И намекни что в случае любого шухера можно будет их достопочтеннейший акимат, да пусть он золотится в веках, обложить не БУ бетонными блоками где-то украденными. А посадить в каждый КОКЫСНИК по полициснику с пукалкой и обложить этими кокысниками прорезью в крышке наружу весь центр.Поскольку крышки будут на замке доблестные храбрейшие полицисники не смогут убежа... точнее ожидать приезда ОДКБ где-то спрятавшись.Таким образом о достопочтенный наш член Нуротана.Акунаматат закажет столько КОКЫСНИКОВ сколько есть полицисниников 1:1