Ничто так не «украшает» в праздники наши дворы, как переполненные мусорные контейнеры. Выходные более 2-х дней превращают их в разноцветные горы из пакетов, коробок, бутылок, ящиков и прочей упаковки. Зачастую, с наполненных с верхом бачков очередная порция отходов просто сваливается вниз.
Зарплату получал обычную, как начальник техотдела. В тендере городском участвовал наш завод. Обязательно победить в тендере, получить выгодный заказ, и дать работу рабочим посчитал для себя своим служебным долгом. Такие мы рядовые нуротановцы))))
Рекламная пауза! Любезный! Помоги лучше достучаться до Акиматов, и доложить, что партиец нуротановец и конструктор кокысников в одном лице готов прервать отдых на пенсии. На любом заводе изготовить 3000 кокысников для Костаная и других городов! Можешь нарисовать любую карикатуру!
Доктор СИЗО: Рекламная пауза! Любезный! Помоги лучше достучаться до Акиматов, и доложить, что партиец нуротановец и конструктор кокысников в одном лице готов прервать отдых на пенсии. На любом заводе изготовить 3000 кокысников
О многоуважаемый член Нуротана, да святится имя твоё во дворце акунаматата за бетонными блохами!
Ты достойнейший из достойнейших этой земли сам можешь предложить им идею прекрасную как обрезанный ствол (дерева не подумайте чего не того)
Посоветуй зазазать им душа моя КОКЫСНИКИ из 6мм стали и к ним крышку с замком и прорезью. И намекни что в случае любого шухера можно будет их достопочтеннейший акимат, да пусть он золотится в веках, обложить не БУ бетонными блоками где-то украденными. А посадить в каждый КОКЫСНИК по полициснику с пукалкой и обложить этими кокысниками прорезью в крышке наружу весь центр. Поскольку крышки будут на замке доблестные храбрейшие полицисники не смогут убежа... точнее ожидать приезда ОДКБ где-то спрятавшись.
Таким образом о достопочтенный наш член Нуротана. Акунаматат закажет столько КОКЫСНИКОВ сколько есть полицисниников 1:1
Главное не забыть заказывая Кокысники для полицисников, для главного полицистника самый шикарный КОКЫСНИК. Эдакий VIP-КОКЫСНИК. Люкс кокысник нужно конечно импортный. И наверное привезти с Рублёвки. Там любой кокысник пахнет шанелью №5 ( не шрапнелью, а шанелью) И ещё немного хеннеси парадайз и почти новыми туфлями от лучших кутюрье Парижа и Италии!
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