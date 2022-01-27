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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 21:43
#8266
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Цитата:
maxsaf:
Капец...

А Самат, красавчик,
приказы не выполнял... :-o
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
595
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 22:34
#8267
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Цитата:
abaika95:
Дальше этот кусок земли бесполезен стал Выхода в океан нет Только торговые отношения и то в Одессе порт больше

Тогда обьясни, в чем логика Окрайны, че йоны истерят, отдали бы Крым, всмысле, узбагоились. Этот никчемный по-твоему кусок земли, вдогон, Донбасс, Луганск, перекрестились бы, и еще бы сала дали бы внагрузку.
:lol:
Цитата:
abaika95:
и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислород

Всмысле помидоры перестанет присылать или курорты закроет? Тогда она себе перекроет кислород :lol:
Цитата:
abaika95:
Ненадолго Я на выходные на рыбалку собрался

Кредитный холодильник пустой!? Продуктов нет?
Ай-яй-яй, как нехорошо...
Цитата:
abaika95:
В вот почему ты байдена не любишь

А он не женщина, чтоб его любить. Ты-можешь, тебе-можно.
Цитата:
abaika95:
Да вот деньги собираю новые квартиры скупать и бедным поуехвшим буду сдавать Так что обращайся

Да ты чёртов гений!!!
Взять кредит на стиралку и продукты, чтоб накопить на квартиру. Вот как оказывается, становятся богачами- беря больше кредитов!
Возьми еще один,для надежности, чтоб наверняка накопить.
Цитата:
Kairat stayer:
Да, строчат, один грамотей отмеч

Цитата:
111:
Им дать лишь бы повод.. А писать жалобы, лишь бы писать..

Поплачьте еще хором.
:-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8455
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 22:38
#8268
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Цитата:
Don Julio:
Поплачьте еще хором

Это же не плач, а констатация фактов, почему россияне тут жалобами слезы трут..
Привыкли на жалость там у себя на Родине давить, ну хоть бы тут как то не ныли, чтоли..
Взывание жалости это нормально, но что то ее в последнее время много стало..
Тут же вам не психиатрический кружок..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
595
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 22:45
#8269
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Цитата:
111:

Ты уже сколько пива принял вовнутрь, чтоб понимать в какую сторону дискутировать?
Цитата:
111:
Это же не плач, а констатация фактов, почему россияне тут жалобами слезы трут..

Именно что плач, от бессилия, что возразить нечего. То тебе русский язык мешает стать успешным, то таможенный союз, то сами русские. Дальше, кто или что будет тебе мешать?
:lol:
Латиницу тебе дали, бесплатные курсы по казяз, если в партию вступишь, тебе челюсть правильной конструкции выдадут. Бесплатно!
Че ж тебе не хватает?
Живи, радуйся, осваивай высшую математику, интегралы, хотя бы казяз.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
595
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 22:55
#8270
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Цитата:
111:
Привыкли на жалость там у себя на Родине давить, ну хоть бы тут как то не ныли, чтоли.. Взывание жалости это нормально, но что то ее в последнее время много стало..

Ты сам, у себя на ''Родине'' в начале января где был?
В рядах ''мирных демонстрантов''?
А нет! Сидя на корточках с балкона фотал, а потом еще, чтою проблем не было, стер все с телефона.
Правдоруб форумный.
:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
595
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 23:01
#8271
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Цитата:
111:
Тут же вам не психиатрический кружок..

А почему-нет!?
Облайка:-) психолог. Лечит тут всех. И тебя вылечит. Или нет.
И да, тут уж, без тебя редакция решит, что здесь. Форум, кружок или квадрат Малевича.
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8455
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 23:11
#8272
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Цитата:
Don Julio:
почему-нет!?

Ладно, иди жалуйся, я не Путин и даже не Назарбаев..
У вас россиян в крови там что то, взывать жалость..
Соревнуетесь вы там меж собой что ли..
Или на Родине твоей там так тоскливо..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 23:14
#8273
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Цитата:
abaika95:
Я на выходные на рыбалку собрался

Ну вот, остался я без развлечения на выходные :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8455
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 23:15
#8274
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Цитата:
Don Julio:
чтою проблем не было, стер все с телефона.

Хм..
Что я там стер?
Ты как всегда, взываешь к жалости и при этом врешь что то..
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