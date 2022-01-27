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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 21:43
Цитата:
А Самат, красавчик,
приказы не выполнял...
maxsaf:
Капец...
Капец...
А Самат, красавчик,
приказы не выполнял...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 595
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 22:34
Цитата:
Тогда обьясни, в чем логика Окрайны, че йоны истерят, отдали бы Крым, всмысле, узбагоились. Этот никчемный по-твоему кусок земли, вдогон, Донбасс, Луганск, перекрестились бы, и еще бы сала дали бы внагрузку.
Цитата:
Всмысле помидоры перестанет присылать или курорты закроет? Тогда она себе перекроет кислород
Цитата:
Кредитный холодильник пустой!? Продуктов нет?
Ай-яй-яй, как нехорошо...
Цитата:
А он не женщина, чтоб его любить. Ты-можешь, тебе-можно.
Цитата:
Да ты чёртов гений!!!
Взять кредит на стиралку и продукты, чтоб накопить на квартиру. Вот как оказывается, становятся богачами- беря больше кредитов!
Возьми еще один,для надежности, чтоб наверняка накопить.
Цитата:
Цитата:
Поплачьте еще хором.
abaika95:
Дальше этот кусок земли бесполезен стал Выхода в океан нет Только торговые отношения и то в Одессе порт больше
Дальше этот кусок земли бесполезен стал Выхода в океан нет Только торговые отношения и то в Одессе порт больше
Тогда обьясни, в чем логика Окрайны, че йоны истерят, отдали бы Крым, всмысле, узбагоились. Этот никчемный по-твоему кусок земли, вдогон, Донбасс, Луганск, перекрестились бы, и еще бы сала дали бы внагрузку.
Цитата:
abaika95:
и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислород
и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислород
Всмысле помидоры перестанет присылать или курорты закроет? Тогда она себе перекроет кислород
Цитата:
abaika95:
Ненадолго Я на выходные на рыбалку собрался
Ненадолго Я на выходные на рыбалку собрался
Кредитный холодильник пустой!? Продуктов нет?
Ай-яй-яй, как нехорошо...
Цитата:
abaika95:
В вот почему ты байдена не любишь
В вот почему ты байдена не любишь
А он не женщина, чтоб его любить. Ты-можешь, тебе-можно.
Цитата:
abaika95:
Да вот деньги собираю новые квартиры скупать и бедным поуехвшим буду сдавать Так что обращайся
Да вот деньги собираю новые квартиры скупать и бедным поуехвшим буду сдавать Так что обращайся
Да ты чёртов гений!!!
Взять кредит на стиралку и продукты, чтоб накопить на квартиру. Вот как оказывается, становятся богачами- беря больше кредитов!
Возьми еще один,для надежности, чтоб наверняка накопить.
Цитата:
Kairat stayer:
Да, строчат, один грамотей отмеч
Да, строчат, один грамотей отмеч
Цитата:
111:
Им дать лишь бы повод.. А писать жалобы, лишь бы писать..
Им дать лишь бы повод.. А писать жалобы, лишь бы писать..
Поплачьте еще хором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8454
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 22:38
Цитата:
Это же не плач, а констатация фактов, почему россияне тут жалобами слезы трут..
Привыкли на жалость там у себя на Родине давить, ну хоть бы тут как то не ныли, чтоли..
Взывание жалости это нормально, но что то ее в последнее время много стало..
Тут же вам не психиатрический кружок..
Don Julio:
Поплачьте еще хором
Поплачьте еще хором
Это же не плач, а констатация фактов, почему россияне тут жалобами слезы трут..
Привыкли на жалость там у себя на Родине давить, ну хоть бы тут как то не ныли, чтоли..
Взывание жалости это нормально, но что то ее в последнее время много стало..
Тут же вам не психиатрический кружок..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 595
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 22:45
Цитата:
Ты уже сколько пива принял вовнутрь, чтоб понимать в какую сторону дискутировать?
Цитата:
Именно что плач, от бессилия, что возразить нечего. То тебе русский язык мешает стать успешным, то таможенный союз, то сами русские. Дальше, кто или что будет тебе мешать?
Латиницу тебе дали, бесплатные курсы по казяз, если в партию вступишь, тебе челюсть правильной конструкции выдадут. Бесплатно!
Че ж тебе не хватает?
Живи, радуйся, осваивай высшую математику, интегралы, хотя бы казяз.
111:
Ты уже сколько пива принял вовнутрь, чтоб понимать в какую сторону дискутировать?
Цитата:
111:
Это же не плач, а констатация фактов, почему россияне тут жалобами слезы трут..
Это же не плач, а констатация фактов, почему россияне тут жалобами слезы трут..
Именно что плач, от бессилия, что возразить нечего. То тебе русский язык мешает стать успешным, то таможенный союз, то сами русские. Дальше, кто или что будет тебе мешать?
Латиницу тебе дали, бесплатные курсы по казяз, если в партию вступишь, тебе челюсть правильной конструкции выдадут. Бесплатно!
Че ж тебе не хватает?
Живи, радуйся, осваивай высшую математику, интегралы, хотя бы казяз.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 595
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 22:55
Цитата:
Ты сам, у себя на ''Родине'' в начале января где был?
В рядах ''мирных демонстрантов''?
А нет! Сидя на корточках с балкона фотал, а потом еще, чтою проблем не было, стер все с телефона.
Правдоруб форумный.
111:
Привыкли на жалость там у себя на Родине давить, ну хоть бы тут как то не ныли, чтоли.. Взывание жалости это нормально, но что то ее в последнее время много стало..
Привыкли на жалость там у себя на Родине давить, ну хоть бы тут как то не ныли, чтоли.. Взывание жалости это нормально, но что то ее в последнее время много стало..
Ты сам, у себя на ''Родине'' в начале января где был?
В рядах ''мирных демонстрантов''?
А нет! Сидя на корточках с балкона фотал, а потом еще, чтою проблем не было, стер все с телефона.
Правдоруб форумный.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 595
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 23:01
Цитата:
А почему-нет!?
Облайка психолог. Лечит тут всех. И тебя вылечит. Или нет.
И да, тут уж, без тебя редакция решит, что здесь. Форум, кружок или квадрат Малевича.
111:
Тут же вам не психиатрический кружок..
Тут же вам не психиатрический кружок..
А почему-нет!?
Облайка психолог. Лечит тут всех. И тебя вылечит. Или нет.
И да, тут уж, без тебя редакция решит, что здесь. Форум, кружок или квадрат Малевича.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8454
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 23:11
Цитата:
Ладно, иди жалуйся, я не Путин и даже не Назарбаев..
У вас россиян в крови там что то, взывать жалость..
Соревнуетесь вы там меж собой что ли..
Или на Родине твоей там так тоскливо..
Don Julio:
почему-нет!?
почему-нет!?
Ладно, иди жалуйся, я не Путин и даже не Назарбаев..
У вас россиян в крови там что то, взывать жалость..
Соревнуетесь вы там меж собой что ли..
Или на Родине твоей там так тоскливо..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15150
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 23:14
Цитата:
Ну вот, остался я без развлечения на выходные
abaika95:
Я на выходные на рыбалку собрался
Я на выходные на рыбалку собрался
Ну вот, остался я без развлечения на выходные
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