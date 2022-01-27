Отправлено: - 22:34

abaika95:

Дальше этот кусок земли бесполезен стал Выхода в океан нет Только торговые отношения и то в Одессе порт больше

abaika95:

и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислород

abaika95:

Ненадолго Я на выходные на рыбалку собрался

abaika95:

В вот почему ты байдена не любишь

abaika95:

Да вот деньги собираю новые квартиры скупать и бедным поуехвшим буду сдавать Так что обращайся

Kairat stayer:

Да, строчат, один грамотей отмеч

111:

Им дать лишь бы повод.. А писать жалобы, лишь бы писать..

Цитата:Тогда обьясни, в чем логика Окрайны, че йоны истерят, отдали бы Крым, всмысле, узбагоились. Этот никчемный по-твоему кусок земли, вдогон, Донбасс, Луганск, перекрестились бы, и еще бы сала дали бы внагрузку.Цитата:Всмысле помидоры перестанет присылать или курорты закроет? Тогда она себе перекроет кислородЦитата:Кредитный холодильник пустой!? Продуктов нет?Ай-яй-яй, как нехорошо...Цитата:А он не женщина, чтоб его любить. Ты-можешь, тебе-можно.Цитата:Да ты чёртов гений!!!Взять кредит на стиралку и продукты, чтоб накопить на квартиру. Вот как оказывается, становятся богачами- беря больше кредитов!Возьми еще один,для надежности, чтоб наверняка накопить.Цитата:Цитата:Поплачьте еще хором.