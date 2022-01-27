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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 551 из 551«1...549550551
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:12
#8251
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Цитата:
Victor Yang:
В 2014-м нефть упала до 56

Средняя цена нефти в 2014 году составила $99,3, а в 2015 году — $52 за баррель.Цитата:
Victor Yang:
За эту "пустую землю" очень много раз воевали.

Воевали пока Турция Дарданеллы не заняла
Дальше этот кусок земли бесполезен стал
Выхода в океан нет
Только торговые отношения и то в Одессе порт больше
А сейчас когда можно с Каспия ракеты пускать крыМ ещё бесполезнее для россии стал

Цитата:
alex_60:
зеленые клоуны пашут, волну гонят. отряд сопротивления. с поднятыми руками. фото навсегда.

Зря ты так о своем брате по уму
Земляк тебе это не простит
Цитата:
alex_60:
мову сразу видно. методичка сбу.

Раньше россиням англичане гадили
Потом большевики евреский заговор
Потом Америка
Сейчас страшная угроза
Сбу самый главный враг))Цитата:
111:
Ну со стороны глобальной точки зрения, теперь то и турки поутихли относительно..

А что им? Дарданеллы то за ними остались) и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислород
Цитата:
111:
Ты на передовой, позади Путин, отступать некуда..

А Путину есть куда
В Геленджик)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:23
#8252
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Цитата:
abaika95:
Путину есть куда В Геленджик)

Или в Краснодар...
Кстати, костанайцев там много, защитить смогут его..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:25
#8253
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Смотрю опять россияне во всю жалобы пишут и пишут..
Как то самому неловко за них..
Надо Путину писать, а они тут пишут.
Что же это?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24020
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:27
#8254
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Цитата:
111:
Кстати, костанайцев там много, защитить смогут его..

Путин - наш Президент... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:29
#8255
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О, абайка стал ППользователь..
Радует что затычка там так и осталась..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:30
#8256
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Цитата:
drakon:
Путин - наш Президент.

Ваш Меркель..
Или Тетчер..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:35
#8257
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Весна скоро..
Как то запахло..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 13:53
#8258
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Цитата:
111:

Гога там
Он вроде к путину не очень относится
Цитата:
111:
О, абайка стал ППользователь..

Ненадолго
Я на выходные на рыбалку собрался
Поэтому надо быстро банится
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 14:00
#8259
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Цитата:
Серый волк:
Про снег давно прошедший лучше всего обсуждают на сайтах украинских селюков бандеровские агитбригады с методичками в которых прямо написано что выделять и клепать. и они теребонькают этот снег в меру своего скудного пещерного разума, и когда снег и когда давно убрали.

Серый свое руководство отмазывет смотрю
Серый проснись ты о*****я
Шнур уже твоего мэра по всем местам....обругал))
В Питере пить только и осталось
Город весь грязный
Журналист ГГ кстати тебе может подтвердить Цитата:
Victor Yang:
И ты правда считаешь что ОДИН Путин в России ВСЁ решает?

Нет но его слово последнее
Цитата:
maxsaf:
Ваша новая стиралка справится

Да только портки то ваши в Канаде
Цитата:
maxsaf:
У Куата есть видео про буренку херенку там весь товар в магазине на русском, у Куата истерика

Ну пусть истерит
У вас с ним хорошо получается на пару)
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю дракона послом КЗ в Германии

Когда посылать можно?
Цитата:
Don Julio:
Чуйствую скоро Облайка будет лаять на Запад, и называть Байдена фашистом и бункерным карликом

В вот почему ты байдена не любишь
Уже в подданстве у Путина?))
Цитата:
Don Julio:
Сам, уже подготовил?

Да вот деньги собираю новые квартиры скупать и бедным поуехвшим буду сдавать
Так что обращайся
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24020
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 14:23
#8260
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Цитата:
abaika95:
В вот почему ты байдена не любишь

Я бы его жену - полюбил или дочку.
А ты - Байдена? Едь на ребалку... :lol: ;-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 14:27
#8261
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Цитата:
111:
Смотрю опять россияне во всю жалобы пишут и пишут.. Как то самому неловко за них..


Да, строчат, один грамотей отмечает, что буквы пляшут, мол то сужаются, то увеличиваются. Возможно Чебурнет у них тестируют или как серый волк говорит опять тюрьму раскачивают. Но в данном случае психоневрологическую больницу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 15:27
#8262
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Цитата:
Kairat stayer:
, строчат, один грамотей отмечает, что буквы пляшут

Им дать лишь бы повод..
А писать жалобы, лишь бы писать..
Как вот прямой эфир Путина начинается, так и жалуются, жалуются, но, хотя бы в России..
Тут то им кто поможет?
Назарбаев?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 18:51
#8263
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Миколай Мгатюк

Ты судьба, таракань на всю планету... Коготков моих приметы
Должен слышать белый свет
Ты судьба, хоть я далеко отсюда
Но со мной осталось чудо
Тараканий экстремент...
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