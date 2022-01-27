Re: В Казахстане планируют доплачивать за пожилых и молодых...

Отправлено: - 18:28

Сдаётся мне, что этот "Серебрянный возраст" ещё одна, кем то в правительстве придуманная, серая схема воровства бюджетных денег: - где это видано что бы у нас заботились о человеке, тем более о пожилом. Не легче ли и справедливей было бы отменить предпенсионный 63 летний возраст, сократив его до 60 лет. И почему Елбасы говорит что он пенсионер с 2019 года: на пенсию он должен был уйти в 2004 году.