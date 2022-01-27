Прогноз на 5 дней
небольшой снег-11°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43414
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
Отправлено: 27.01.22 - 10:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сенаторы поддержали поправки в законодательство о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять Глава государства по должности. В то же время депутатами дополнительно была предложена еще одна поправка
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
824
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
Отправлено: 27.01.22 - 10:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы когда под него меняли Конституцию чем думали? А Астану,когда переименовывали,где была ваша совесть? Раньше выслуживались,а теперь пинаете старика! Позор!

[Исправлено: Gljuk, 27.01.2022 - 12:32]
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
531
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 10:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять полумеры. А люди ведь надеялись...
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8115
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 10:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долго сказка сказывается, да быстро депутаты переобуваются...
Оборотни с мандатом, ёптить...
Профайл
S
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
47
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 11:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А полностью отменить закон им не разрешили.
Позволили только де-юре утвердить то, что стало де-факто.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 11:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев силен до сих пор.
Со стороны депутатов конечно, тяжело так сразу..
Все помнят, что было с теми, кто говорил против..
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4898
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
Отправлено: 27.01.22 - 12:28
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Меня не было на форуме, а что было здесь?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
Отправлено: 27.01.22 - 12:38
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Меня не было на форуме, а что было здесь?

Где?
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4898
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 12:46
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Комментарий номер 5 о чем говорил?
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1456
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 17:33
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:

Сначала скинули с сов.беза, а теперь задним числом узаконили это решение. Это всё, что нужно знать о соблюдении законов и Конституции в Казахстане.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2435
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 18:16
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Комментарий номер 5 о чем говорил?


Что критиковать Председателя партии- себе дороже.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5055
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 18:16
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем парламенте очень странные депутаты, у меня слов нет это обсуждать. Когда было заявлено, чтоб магазинам ближе сто метров от учебных заведений надо запретить спиртное, потому что учащиеся не захотят идти это расстояние. Довеском стало закрыть шторкой сигареты, чтоб покупатели забыли купить курево.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8451
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
Отправлено: 27.01.22 - 18:32
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел бы я по сдавать такой дворец..
По суткам..

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS