Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...

Отправлено: - 18:16

В нашем парламенте очень странные депутаты, у меня слов нет это обсуждать. Когда было заявлено, чтоб магазинам ближе сто метров от учебных заведений надо запретить спиртное, потому что учащиеся не захотят идти это расстояние. Довеском стало закрыть шторкой сигареты, чтоб покупатели забыли купить курево.