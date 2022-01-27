Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...

Отправлено: - 17:57

А кто же тогда в роли Емельяна Пугачева? Возможно Каримова хотят сделать козлом, но одни говорят его закрыли за то что он не дал команду стрелять по дням, другие говорят что под его кураторством четыреста боевиков держали на готовые. Тогда зачем крушили Южный город, когда можно было бы двигаться сразу в Астану. Тут сразу и не поймёшь...