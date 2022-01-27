Отправлено: - 16:25

ТаРо:

Это Путин тебя накормил? Ты откуда такой умный? Только слепой и глупый не видит, что Россия затащила Казахстан в болото.

Цитата:Если правитель самодур, то всегда так бывает! Только про плаченные тролли аплодируют стоя потому что какая то копейка падает.