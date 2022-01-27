Прогноз на 5 дней
небольшой снег-10°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Поликлиники и ПЦР тесты
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43414
Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 09:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотел поинтересоваться по одному вопросу... Приболел, температура была 38.2, вызвали скорую. Приехали померили температуру, давление, прищепкой уровень кислорода, послушали лёгкие, посмотрели горло, посоветовали что делать и пить. Для открытия больничного сказали на следующий день ехать в поликлинику. Поехал, там померили температуру, кислород и глянули горло. На мой вопрос про ПЦР-тест спросили: "Вы вакцинированы?".
Читать новость

лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1392
Re: Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 09:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потомушто потому ))) ведь тогда смысл/желание/стимул вакцинироваться пропадет у тех кто не вакцинировался ещё ;-) и у остальных ревакцинироваться, я так думаю, и да, ковид лечат? не помогают организму самому бороться разве? по-моему тут только на собственный иммунитет вся надежда
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8115
Re: Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 10:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что за распоряжение, почему вакцинированным не делают?

ну как всегда, скорее негласное, чем официальное... которое они как обычно будут отрицать.
Не знаю от чего вообще зависит их желание или не желание брать мазок... от настроения, от указания руководства...не знаю.
На работе уже пять абсолютно вакцинированных сотрудников переболело подтвержденным тестом коронавирусом. У кого-то также сначала отказывались брать и даже не ограничивали в работе.... мол "выжевакцинированы!"... можете ходить на работу. Но после настойчивого требования, все же брали анализ.
Однозначно можно сказать, что вакцинированные болеют! Причем после недавней ревакцинации через неделю пару человек слегли. Единственный плюс, никто не попал в стационар, все дома... с разной степенью сопливости и кашля.
Действительно, все зависит от иммунитета и хронических болячек каждого человека!
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
962
Re: Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 11:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тест я за свои деньги сделал в Олимпе, вчера к ночи результат пришел - положительный. Куда можно пожаловаться на отказ поликлиники брать тест кто знает?
Профайл
Н
§ НОЧНОЙ ДОЗОР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
21
Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 14:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы в какой поликлинике были? В первой тоже отказали.
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
962
Re: Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 15:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В третьей
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4728
Re: Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 15:11
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Управление здравоохранения если рассмотреть как вариант? Контакты все есть на сайте.

выбрать "Полный текст документа"
и уже кто "понравится") с тем и общаться))) на тему
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
962
Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 16:08
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
внизу есть телефон Костанайского областного медицинского Call центра. Пробовал звонить, сразу отбой вызова

[Исправлено: dandiv, 27.01.2022 - 16:09]
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
962
Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 16:20
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пробовал сегодня звонить в фонд медицинского страхования 1406 тел, так там тоже подтвердили информацию, но сказали, что неправильно меня информировали в поликлинике... Типа если вакцинирован гражданин, то при заболевании у него Обязательно результат будет положительным... И я так понял,что не зависит от того чем заболел, ковидом, гриппом или орви, так как сказали раз вакцинированным, то в крови есть антитела и при заболевании их количество начинает увеличиваться. :-( короче я не понял, Толи все дают неправильную информацию, Толи ПЦР тест даёт положительный результат вне зависимости от того чем заболел
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
632
Re: Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 16:43
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А теперь вопрос: что за распоряжение, почему вакцинированным не делают?

Источник:


Умерли двое от ковида и предстали на том свете перед Богом.
Бог отправил одного в ад другого в рай.
Тот которого отправили в ад спрашивает У Бога.почему меня в ад а второго в рай.
Бог отвечает, - того которого я отправил в рай он надеялся на меня а ты на СПУТНИК-V
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1775
Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 17:07
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Типа если вакцинирован гражданин, то при заболевании у него Обязательно результат будет положительным...

Я заболел коронавирусом, знаю на сто процентов. Вакцинировался за 7 месяцев до заболевания. Тест взяли примерно через две недели после заражения, приезжала специальная тетенька из больницы, так как у меня была температура. Результат, как ни странно, отрицательный, хотя последствия в виде пневмонии вполне типичные. Но мне наоборот сказали, что у вакцинированных тест вполне может показать отрицательный результат.
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1456
Re: Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 17:12
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне вот что интересно. Когда весь мир узнал о СПИДе, то стоило только переступить порог поликлиники по любому поводу и тебя отправляли сдавать кровь на ВИЧ. Почему так не делают с ПЦР?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8115
Поликлиники и ПЦР тесты
Отправлено: 27.01.22 - 17:14
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Умерли двое от ковида

странно, что вчкушка Путина в анекдот не приплела... мало тяпнула еще?
Беги в 55-ый ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: drakon, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS