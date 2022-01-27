Re: В Казахстане планируют доплачивать за пожилых и молодых...

Отправлено: - 16:57

Может не прав, но вы поправите. Вроде за 2-3 года до пенсии нельзя увольнять сотрудника? А молодёжь со студенческой скамьи на небольшую оплату не хотят идти. Считаю, что курс молодого бойца должны пройти все)))