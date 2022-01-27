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≡ В Казахстане планируют доплачивать за пожилых и молодых работников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43414
В Казахстане планируют доплачивать за пожилых и молодых работников
Отправлено: 27.01.22 - 16:57
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Как пояснил Биржанов на брифинге СЦК, проблемным в плане трудоустройства среди казахстанцев является возраст за два-три года до пенсии. Также он признал, что найти работу сложно молодым людям до 25 лет.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
135
Re: В Казахстане планируют доплачивать за пожилых и молодых...
Отправлено: 27.01.22 - 16:57
#1
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Может не прав, но вы поправите. Вроде за 2-3 года до пенсии нельзя увольнять сотрудника? А молодёжь со студенческой скамьи на небольшую оплату не хотят идти. Считаю, что курс молодого бойца должны пройти все)))
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