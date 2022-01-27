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С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43414
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:22
С 28 января в Костанайской области на месяц установят предельные цены на 6 социально значимых продуктов: капусту белокочанную, картофель, морковь, лук, сахар белый и масло подсолнечное. Считаете ли вы эту меру необходимой и целесообразной?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 531
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:22
Молоко Деп 2,5% в Апельсине стоило 265 тг за пакет 1000г (970мл). Теперь стоит 259 тг, но пакет стал 900г (873мл). Итого молоко "подешевело" с 273 до 296 тг за литр.
Большое "спасибо" всем причастным за такую заботу о людях.
Большое "спасибо" всем причастным за такую заботу о людях.
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:33
Цитата:
Интересно очень, спасибо за эти наблюдения. Зато понесли представили МСБ списки понесенного ущерба по горящим ступенькам и обойдя трупы лежащих людей. Раньше всех подсуетились.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 10:34]
самый умный:
Интересно очень, спасибо за эти наблюдения. Зато понесли представили МСБ списки понесенного ущерба по горящим ступенькам и обойдя трупы лежащих людей. Раньше всех подсуетились.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 10:34]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.03.17
- Сообщений:
- 2761
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:35
Цитата:
можно заметить на многих продуктах такие "метаморфозы"
[Исправлено: Медный, 27.01.2022 - 10:37]
самый умный:
стоило 265 тг за пакет 1000г (970мл). Теперь стоит 259 тг, но пакет стал 900г (873мл)
стоило 265 тг за пакет 1000г (970мл). Теперь стоит 259 тг, но пакет стал 900г (873мл)
можно заметить на многих продуктах такие "метаморфозы"
[Исправлено: Медный, 27.01.2022 - 10:37]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4468
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 12:31
Не помню в какой стране на товаре в упаковке указывается две цены . Цена за пакет , пачку - и вторая цена - за килограмм , литр .
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 12:50
Цитата:
Любезный, мы перемножили сами цены, и нашли не законную накрутку, которую спрятали мздоимцы.
Гога:
Любезный, мы перемножили сами цены, и нашли не законную накрутку, которую спрятали мздоимцы.
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 13:51
Цитата:
У нас, так делают...
Гога:
Цена за пакет , пачку - и вторая цена - за килограмм , литр .
Цена за пакет , пачку - и вторая цена - за килограмм , литр .
У нас, так делают...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15491
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 13:59
Цитата:
и у нас...
drakon:
У нас, так делают...
У нас, так делают...
и у нас...
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 15:23
Хлеб социальный дешевеет, и булочки становятся миниатюрными.
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 16:19
Цитата:
Везёт, вам, в жизни...
Доктор СИЗО:
Хлеб социальный дешевеет,
Хлеб социальный дешевеет,
Везёт, вам, в жизни...
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 16:35
Цитата:
Для интереса взвесил 2 булки, перемножил цены. Те же 140 теньге.Чудес не бывает! Люди едят нормальный хлеб, а пенсионеры сьедят "любой" хлеб!
drakon:
Для интереса взвесил 2 булки, перемножил цены. Те же 140 теньге.Чудес не бывает! Люди едят нормальный хлеб, а пенсионеры сьедят "любой" хлеб!
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 16:46
Цитата:
Так, ты "любой" хлеб - кушаешь?...
Доктор СИЗО:
а пенсионеры сьедят "любой" хлеб!
а пенсионеры сьедят "любой" хлеб!
Так, ты "любой" хлеб - кушаешь?...
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 16:57
Завтра куплю обычный белый хлеб за 140 теньге, хватит с меня социальных экспериментов нового правительства! ))))
[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 16:58]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 16:58]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1775
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 17:46
С точки зрения банальной эрудиции, это обыкновенный популизм. Как в анекдоте про Вовочку, который испортил воздух в классе, а его выгнали и он
бродил по коридорам силясь понять, в чем смысл и логика действия учителя.
Во-первых, кричат, что все это направлено на социально незащищенную часть населения, но кто мешает пользоваться социальным товаром и процветающей части?
Во-вторых, какой-то однобокий набор продуктов, как будто где-то на складах стабфонда зависли остатки и их нужно срочно сбагрить населению. Или социально незащищенные слои так странно питаются?
В-третьих, если уж невозможно осуществить адресную поддержку малоимущим, то сделайте это для всех, субсидируя цены на электроэнергию, воду или газ. А когда на предпринимателей уменьшится нагрузка, они и сами понизит цены.
В-четвертых, непонятно, какой смысл закупать в стабфонд какие-то определенные продукты, когда можно просто покупать доллары или хранить деньги на депозите, чтобы потом с их помощью тормозить цены не только на любые товары, но и услуги.
В-пятых, непонятна вся эта свистопляска с договорами. Это как можно договориться со всеми капиталистами области, чтобы они в самые короткие сроки неожиданно перекинулись в социалистов? Или они просто временно перекрасятся, а потом наверстают упущенное?
Ну там еще много антисмысла, антилогики и непоняток, стоит только немного задуматься.
бродил по коридорам силясь понять, в чем смысл и логика действия учителя.
Во-первых, кричат, что все это направлено на социально незащищенную часть населения, но кто мешает пользоваться социальным товаром и процветающей части?
Во-вторых, какой-то однобокий набор продуктов, как будто где-то на складах стабфонда зависли остатки и их нужно срочно сбагрить населению. Или социально незащищенные слои так странно питаются?
В-третьих, если уж невозможно осуществить адресную поддержку малоимущим, то сделайте это для всех, субсидируя цены на электроэнергию, воду или газ. А когда на предпринимателей уменьшится нагрузка, они и сами понизит цены.
В-четвертых, непонятно, какой смысл закупать в стабфонд какие-то определенные продукты, когда можно просто покупать доллары или хранить деньги на депозите, чтобы потом с их помощью тормозить цены не только на любые товары, но и услуги.
В-пятых, непонятна вся эта свистопляска с договорами. Это как можно договориться со всеми капиталистами области, чтобы они в самые короткие сроки неожиданно перекинулись в социалистов? Или они просто временно перекрасятся, а потом наверстают упущенное?
Ну там еще много антисмысла, антилогики и непоняток, стоит только немного задуматься.
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 47
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 18:00
3 и 4 варианты ответов дополняют друг друга.
Устанавливая предельные цены чиновники пускают пыль в глаза, имитируют работу, а результатом будет исчезновение входящих в список продуктов.
Можно смело эти пункты объединять.
Устанавливая предельные цены чиновники пускают пыль в глаза, имитируют работу, а результатом будет исчезновение входящих в список продуктов.
Можно смело эти пункты объединять.
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