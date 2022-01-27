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≡ С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43414
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:22
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С 28 января в Костанайской области на месяц установят предельные цены на 6 социально значимых продуктов: капусту белокочанную, картофель, морковь, лук, сахар белый и масло подсолнечное. Считаете ли вы эту меру необходимой и целесообразной?
Результаты опроса

самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
531
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:22
#1
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Молоко Деп 2,5% в Апельсине стоило 265 тг за пакет 1000г (970мл). Теперь стоит 259 тг, но пакет стал 900г (873мл). Итого молоко "подешевело" с 273 до 296 тг за литр.

Большое "спасибо" всем причастным за такую заботу о людях.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4898
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:33
#2
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Цитата:
самый умный:

Интересно очень, спасибо за эти наблюдения. Зато понесли представили МСБ списки понесенного ущерба по горящим ступенькам и обойдя трупы лежащих людей. Раньше всех подсуетились. :oops: :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 10:34]
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2761
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:35
#3
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Цитата:
самый умный:
стоило 265 тг за пакет 1000г (970мл). Теперь стоит 259 тг, но пакет стал 900г (873мл)

можно заметить на многих продуктах такие "метаморфозы"

[Исправлено: Медный, 27.01.2022 - 10:37]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4468
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 12:31
#4
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Не помню в какой стране на товаре в упаковке указывается две цены . Цена за пакет , пачку - и вторая цена - за килограмм , литр .
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4898
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 12:50
#5
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Цитата:
Гога:

Любезный, мы перемножили сами цены, и нашли не законную накрутку, которую спрятали мздоимцы.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24020
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 13:51
#6
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Цитата:
Гога:
Цена за пакет , пачку - и вторая цена - за килограмм , литр .

У нас, так делают... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15491
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 13:59
#7
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Цитата:
drakon:
У нас, так делают...


и у нас...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4898
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 15:23
#8
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Хлеб социальный дешевеет, и булочки становятся миниатюрными.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24020
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 16:19
#9
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Хлеб социальный дешевеет,

Везёт, вам, в жизни... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4898
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 16:35
#10
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Цитата:
drakon:

Для интереса взвесил 2 булки, перемножил цены. Те же 140 теньге.Чудес не бывает! Люди едят нормальный хлеб, а пенсионеры сьедят "любой" хлеб!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24020
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 16:46
#11
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Цитата:
Доктор СИЗО:
а пенсионеры сьедят "любой" хлеб!

Так, ты "любой" хлеб - кушаешь?... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4898
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 16:57
#12
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Завтра куплю обычный белый хлеб за 140 теньге, хватит с меня социальных экспериментов нового правительства! ))))

[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 16:58]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1775
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 17:46
#13
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С точки зрения банальной эрудиции, это обыкновенный популизм. Как в анекдоте про Вовочку, который испортил воздух в классе, а его выгнали и он
бродил по коридорам силясь понять, в чем смысл и логика действия учителя.

Во-первых, кричат, что все это направлено на социально незащищенную часть населения, но кто мешает пользоваться социальным товаром и процветающей части?

Во-вторых, какой-то однобокий набор продуктов, как будто где-то на складах стабфонда зависли остатки и их нужно срочно сбагрить населению. Или социально незащищенные слои так странно питаются?

В-третьих, если уж невозможно осуществить адресную поддержку малоимущим, то сделайте это для всех, субсидируя цены на электроэнергию, воду или газ. А когда на предпринимателей уменьшится нагрузка, они и сами понизит цены.

В-четвертых, непонятно, какой смысл закупать в стабфонд какие-то определенные продукты, когда можно просто покупать доллары или хранить деньги на депозите, чтобы потом с их помощью тормозить цены не только на любые товары, но и услуги.

В-пятых, непонятна вся эта свистопляска с договорами. Это как можно договориться со всеми капиталистами области, чтобы они в самые короткие сроки неожиданно перекинулись в социалистов? Или они просто временно перекрасятся, а потом наверстают упущенное?

Ну там еще много антисмысла, антилогики и непоняток, стоит только немного задуматься.
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S
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
47
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 18:00
#14
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3 и 4 варианты ответов дополняют друг друга.
Устанавливая предельные цены чиновники пускают пыль в глаза, имитируют работу, а результатом будет исчезновение входящих в список продуктов.
Можно смело эти пункты объединять.
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