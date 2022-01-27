Отправлено: - 17:07

dandiv:

Типа если вакцинирован гражданин, то при заболевании у него Обязательно результат будет положительным...

Цитата:Я заболел коронавирусом, знаю на сто процентов. Вакцинировался за 7 месяцев до заболевания. Тест взяли примерно через две недели после заражения, приезжала специальная тетенька из больницы, так как у меня была температура. Результат, как ни странно, отрицательный, хотя последствия в виде пневмонии вполне типичные. Но мне наоборот сказали, что у вакцинированных тест вполне может показать отрицательный результат.