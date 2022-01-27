Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...

Отправлено: - 17:46

С точки зрения банальной эрудиции, это обыкновенный популизм. Как в анекдоте про Вовочку, который испортил воздух в классе, а его выгнали и он

бродил по коридорам силясь понять, в чем смысл и логика действия учителя.



Во-первых, кричат, что все это направлено на социально незащищенную часть населения, но кто мешает пользоваться социальным товаром и процветающей части?



Во-вторых, какой-то однобокий набор продуктов, как будто где-то на складах стабфонда зависли остатки и их нужно срочно сбагрить населению. Или социально незащищенные слои так странно питаются?



В-третьих, если уж невозможно осуществить адресную поддержку малоимущим, то сделайте это для всех, субсидируя цены на электроэнергию, воду или газ. А когда на предпринимателей уменьшится нагрузка, они и сами понизит цены.



В-четвертых, непонятно, какой смысл закупать в стабфонд какие-то определенные продукты, когда можно просто покупать доллары или хранить деньги на депозите, чтобы потом с их помощью тормозить цены не только на любые товары, но и услуги.



В-пятых, непонятна вся эта свистопляска с договорами. Это как можно договориться со всеми капиталистами области, чтобы они в самые короткие сроки неожиданно перекинулись в социалистов? Или они просто временно перекрасятся, а потом наверстают упущенное?



Ну там еще много антисмысла, антилогики и непоняток, стоит только немного задуматься.