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≡ В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43413
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:15
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Сенатор Мурат Бахтиярулы заявил, что в Казахстане не трудоустроены 2 млн граждан. "У нас еще очень много человек, детей проживают за чертой бедности. Нужно избавиться от ложной статистики, лучше горькая правда, чем сладкая ложь", - сказал он.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24018
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 16:13
#15
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Аким Ш.был срочно отозван в Астану, и занимает до сих пор министерские кресла.

Это Умирзак Ш.? Разве он не аким Туркестанской области?... :lol: :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4895
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 16:19
#16
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Цитата:
drakon:

Тебе видней... 8-) :oops: :-x
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
631
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 16:25
#17
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Цитата:
ТаРо:
Это Путин тебя накормил? Ты откуда такой умный? Только слепой и глупый не видит, что Россия затащила Казахстан в болото.


Если правитель самодур, то всегда так бывает! Только про плаченные тролли аплодируют стоя потому что какая то копейка падает.
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