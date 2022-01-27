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≡ В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43413
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:15
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Сенатор Мурат Бахтиярулы заявил, что в Казахстане не трудоустроены 2 млн граждан. "У нас еще очень много человек, детей проживают за чертой бедности. Нужно избавиться от ложной статистики, лучше горькая правда, чем сладкая ложь", - сказал он.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
46
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:15
#1
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Какие они все стали правдорубами, однако...
Где раньше были их честь и совесть?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15490
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:57
#2
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///Я считаю, что все мы, находящиеся у власти, ответственны за это печальное событие.//

как противно. каяться начали, все мы,находящиеся у власти ..
ну встань и иди баранов пасти, если такой.
нет же начали работу изображать.
время прославиться.
статистика ему не нравится, а бедность нравиться наверное.
чем больше процент бедных будет, тем лучше по его мнению.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
40
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:58
#3
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И вдруг выяснилось, что половина населения живет на 50 000 тенге.Здорово подняли Казахстан за 30 лет.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
40
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:05
#4
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Пора дальше признаваться - как тенге опустили, благодаря Таможенному союзу. За 30 лет национальная валюта опустилась в 60 раз. Возникает вопрос - это просто тупость или спланированное вредительство.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15490
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:08
#5
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Цитата:
ТаРо:
тенге опустили, благодаря Таможенному союзу.


еще один обиженный на таможенный союз.
а мозги включить?
аргумент хоть один в студию.
благодаря ТС хоть не сдохли с голоду .

[Исправлено: alex_60, 27.01.2022 - 14:14]
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
40
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:25
#6
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еще один обиженный на таможенный союз.
а мозги включить?

Это Путин тебя накормил? Ты откуда такой умный? Только слепой и глупый не видит, что Россия затащила Казахстан в болото.

[Исправлено: ТаРо, 27.01.2022 - 14:35]

[Исправлено: Gljuk, 27.01.2022 - 15:03]
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
531
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:55
#7
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Цитата:
ТаРо:
что Россия затащила Казахстан в болото.


Не Россия, а общий рынок, условия которого отрицательно сказались на населении, но положительно на олигархах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8447
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:17
#8
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Если равняться на США, как эталон, то там вроде бедный это тот, кто получает на наши что то 700 тысяч где то..
У нас таких всего два миллиона?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8447
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:19
#9
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Цитата:
ТаРо:
Это Путин тебя накормил? Ты откуда такой умный? Только слепой и глупый не видит, что Россия затащила Казахстан в болото.

Вот, по делу..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15490
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:23
#10
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Цитата:
ТаРо:
Ты откуда такой умный?


всегда умным был. не в пример некоторым.

Цитата:
ТаРо:
Это Путин тебя накормил?


тоже Путиным покусанный?

Цитата:
ТаРо:
Только слепой и глупый не видит


солидный аргумент . у тебя все?

Цитата:
ТаРо:
Россия затащила Казахстан в болото.


а Казахстан сопротивлялся?
благодаря ТС все здесь не подохли с голода.
короче кроме бла бла бла и оскорблений
сказать нечего .
так что в следующий раз подумай,
перед тем как что то писать тут.

[Исправлено: alex_60, 27.01.2022 - 15:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8447
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:24
#11
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Цитата:
alex_60:
всегда умным был. не в

Да ладно уж..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4895
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:47
#12
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Видел занятную картину. Шла кампания, когда аким области Ш. вышел с предложением к правительству увеличить налог на землю ровно вдвое с крупных земельных олигархов и отдать эти огромные деньги в поселковые бюджеты. Я в тот день был вызван на ковер к такому человеку и сидел в приемной. Распахивается дверь и вижу моего лечащего врача, видного сенатора. У него заканчивался срок и он хотел остаться в кресле на второй срок. Он покраснел зачем то. Концовка история такова. Врачу разрешили оставаться в сенаторах. Бюджет сельский остался на прежнем нищенском уровне. Аким Ш.был срочно отозван в Астану, и занимает до сих пор министерские кресла.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24018
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 16:09
#13
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Цитата:
ТаРо:
тенге опустили, благодаря Таможенному союзу. За 30 лет

Таможенному Союзу, уже 3о лет. Спасибо. Не знал... :lol: :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
631
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 16:11
#14
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Цитата:
Но соответствует ли это действительности? Нет. На самом деле в стране, по нашим подсчетам, два миллиона граждан не могут найти себе работу

Источник:


И где эти два миллион безработных? Начинаешь искать даже на разовую работу невозможно найти.Спасибо студенты на подработку откликаются и выручают.
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