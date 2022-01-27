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В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43413
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:15
Сенатор Мурат Бахтиярулы заявил, что в Казахстане не трудоустроены 2 млн граждан. "У нас еще очень много человек, детей проживают за чертой бедности. Нужно избавиться от ложной статистики, лучше горькая правда, чем сладкая ложь", - сказал он.
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S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 46
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:15
Какие они все стали правдорубами, однако...
Где раньше были их честь и совесть?
Где раньше были их честь и совесть?
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:57
///Я считаю, что все мы, находящиеся у власти, ответственны за это печальное событие.//
как противно. каяться начали, все мы,находящиеся у власти ..
ну встань и иди баранов пасти, если такой.
нет же начали работу изображать.
время прославиться.
статистика ему не нравится, а бедность нравиться наверное.
чем больше процент бедных будет, тем лучше по его мнению.
как противно. каяться начали, все мы,находящиеся у власти ..
ну встань и иди баранов пасти, если такой.
нет же начали работу изображать.
время прославиться.
статистика ему не нравится, а бедность нравиться наверное.
чем больше процент бедных будет, тем лучше по его мнению.
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:58
И вдруг выяснилось, что половина населения живет на 50 000 тенге.Здорово подняли Казахстан за 30 лет.
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:05
Пора дальше признаваться - как тенге опустили, благодаря Таможенному союзу. За 30 лет национальная валюта опустилась в 60 раз. Возникает вопрос - это просто тупость или спланированное вредительство.
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:08
Цитата:
еще один обиженный на таможенный союз.
а мозги включить?
аргумент хоть один в студию.
благодаря ТС хоть не сдохли с голоду .
[Исправлено: alex_60, 27.01.2022 - 14:14]
ТаРо:
тенге опустили, благодаря Таможенному союзу.
тенге опустили, благодаря Таможенному союзу.
еще один обиженный на таможенный союз.
а мозги включить?
аргумент хоть один в студию.
благодаря ТС хоть не сдохли с голоду .
[Исправлено: alex_60, 27.01.2022 - 14:14]
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:25
еще один обиженный на таможенный союз.
а мозги включить?
Это Путин тебя накормил? Ты откуда такой умный? Только слепой и глупый не видит, что Россия затащила Казахстан в болото.
[Исправлено: ТаРо, 27.01.2022 - 14:35]
[Исправлено: Gljuk, 27.01.2022 - 15:03]
а мозги включить?
Это Путин тебя накормил? Ты откуда такой умный? Только слепой и глупый не видит, что Россия затащила Казахстан в болото.
[Исправлено: ТаРо, 27.01.2022 - 14:35]
[Исправлено: Gljuk, 27.01.2022 - 15:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 531
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:55
Цитата:
Не Россия, а общий рынок, условия которого отрицательно сказались на населении, но положительно на олигархах.
ТаРо:
что Россия затащила Казахстан в болото.
что Россия затащила Казахстан в болото.
Не Россия, а общий рынок, условия которого отрицательно сказались на населении, но положительно на олигархах.
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:17
Если равняться на США, как эталон, то там вроде бедный это тот, кто получает на наши что то 700 тысяч где то..
У нас таких всего два миллиона?
У нас таких всего два миллиона?
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:19
Цитата:
Вот, по делу..
ТаРо:
Это Путин тебя накормил? Ты откуда такой умный? Только слепой и глупый не видит, что Россия затащила Казахстан в болото.
Это Путин тебя накормил? Ты откуда такой умный? Только слепой и глупый не видит, что Россия затащила Казахстан в болото.
Вот, по делу..
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:23
Цитата:
всегда умным был. не в пример некоторым.
Цитата:
тоже Путиным покусанный?
Цитата:
солидный аргумент . у тебя все?
Цитата:
а Казахстан сопротивлялся?
благодаря ТС все здесь не подохли с голода.
короче кроме бла бла бла и оскорблений
сказать нечего .
так что в следующий раз подумай,
перед тем как что то писать тут.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2022 - 15:25]
ТаРо:
Ты откуда такой умный?
Ты откуда такой умный?
всегда умным был. не в пример некоторым.
Цитата:
ТаРо:
Это Путин тебя накормил?
Это Путин тебя накормил?
тоже Путиным покусанный?
Цитата:
ТаРо:
Только слепой и глупый не видит
Только слепой и глупый не видит
солидный аргумент . у тебя все?
Цитата:
ТаРо:
Россия затащила Казахстан в болото.
Россия затащила Казахстан в болото.
а Казахстан сопротивлялся?
благодаря ТС все здесь не подохли с голода.
короче кроме бла бла бла и оскорблений
сказать нечего .
так что в следующий раз подумай,
перед тем как что то писать тут.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2022 - 15:25]
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:24
Цитата:
Да ладно уж..
alex_60:
всегда умным был. не в
всегда умным был. не в
Да ладно уж..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4895
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 15:47
Видел занятную картину. Шла кампания, когда аким области Ш. вышел с предложением к правительству увеличить налог на землю ровно вдвое с крупных земельных олигархов и отдать эти огромные деньги в поселковые бюджеты. Я в тот день был вызван на ковер к такому человеку и сидел в приемной. Распахивается дверь и вижу моего лечащего врача, видного сенатора. У него заканчивался срок и он хотел остаться в кресле на второй срок. Он покраснел зачем то. Концовка история такова. Врачу разрешили оставаться в сенаторах. Бюджет сельский остался на прежнем нищенском уровне. Аким Ш.был срочно отозван в Астану, и занимает до сих пор министерские кресла.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24018
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 16:09
Цитата:
Таможенному Союзу, уже 3о лет. Спасибо. Не знал...
ТаРо:
тенге опустили, благодаря Таможенному союзу. За 30 лет
тенге опустили, благодаря Таможенному союзу. За 30 лет
Таможенному Союзу, уже 3о лет. Спасибо. Не знал...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 631
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 16:11
Цитата:
И где эти два миллион безработных? Начинаешь искать даже на разовую работу невозможно найти.Спасибо студенты на подработку откликаются и выручают.
Но соответствует ли это действительности? Нет. На самом деле в стране, по нашим подсчетам, два миллиона граждан не могут найти себе работу
Источник:
Источник:
И где эти два миллион безработных? Начинаешь искать даже на разовую работу невозможно найти.Спасибо студенты на подработку откликаются и выручают.
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