В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор

Отправлено: - 15:47

Видел занятную картину. Шла кампания, когда аким области Ш. вышел с предложением к правительству увеличить налог на землю ровно вдвое с крупных земельных олигархов и отдать эти огромные деньги в поселковые бюджеты. Я в тот день был вызван на ковер к такому человеку и сидел в приемной. Распахивается дверь и вижу моего лечащего врача, видного сенатора. У него заканчивался срок и он хотел остаться в кресле на второй срок. Он покраснел зачем то. Концовка история такова. Врачу разрешили оставаться в сенаторах. Бюджет сельский остался на прежнем нищенском уровне. Аким Ш.был срочно отозван в Астану, и занимает до сих пор министерские кресла.