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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:12
Цитата:
Средняя цена нефти в 2014 году составила $99,3, а в 2015 году — $52 за баррель.Цитата:
Воевали пока Турция Дарданеллы не заняла
Дальше этот кусок земли бесполезен стал
Выхода в океан нет
Только торговые отношения и то в Одессе порт больше
А сейчас когда можно с Каспия ракеты пускать крыМ ещё бесполезнее для россии стал
Цитата:
Зря ты так о своем брате по уму
Земляк тебе это не простит
Цитата:
Раньше россиням англичане гадили
Потом большевики евреский заговор
Потом Америка
Сейчас страшная угроза
Сбу самый главный враг))Цитата:
А что им? Дарданеллы то за ними остались) и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислород
Цитата:
А Путину есть куда
В Геленджик)
Victor Yang:
В 2014-м нефть упала до 56
В 2014-м нефть упала до 56
Средняя цена нефти в 2014 году составила $99,3, а в 2015 году — $52 за баррель.Цитата:
Victor Yang:
За эту "пустую землю" очень много раз воевали.
За эту "пустую землю" очень много раз воевали.
Воевали пока Турция Дарданеллы не заняла
Дальше этот кусок земли бесполезен стал
Выхода в океан нет
Только торговые отношения и то в Одессе порт больше
А сейчас когда можно с Каспия ракеты пускать крыМ ещё бесполезнее для россии стал
Цитата:
alex_60:
зеленые клоуны пашут, волну гонят. отряд сопротивления. с поднятыми руками. фото навсегда.
зеленые клоуны пашут, волну гонят. отряд сопротивления. с поднятыми руками. фото навсегда.
Зря ты так о своем брате по уму
Земляк тебе это не простит
Цитата:
alex_60:
мову сразу видно. методичка сбу.
мову сразу видно. методичка сбу.
Раньше россиням англичане гадили
Потом большевики евреский заговор
Потом Америка
Сейчас страшная угроза
Сбу самый главный враг))Цитата:
111:
Ну со стороны глобальной точки зрения, теперь то и турки поутихли относительно..
Ну со стороны глобальной точки зрения, теперь то и турки поутихли относительно..
А что им? Дарданеллы то за ними остались) и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислород
Цитата:
111:
Ты на передовой, позади Путин, отступать некуда..
Ты на передовой, позади Путин, отступать некуда..
А Путину есть куда
В Геленджик)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:23
Цитата:
Или в Краснодар...
Кстати, костанайцев там много, защитить смогут его..
abaika95:
Путину есть куда В Геленджик)
Путину есть куда В Геленджик)
Или в Краснодар...
Кстати, костанайцев там много, защитить смогут его..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:25
Смотрю опять россияне во всю жалобы пишут и пишут..
Как то самому неловко за них..
Надо Путину писать, а они тут пишут.
Что же это?
Как то самому неловко за них..
Надо Путину писать, а они тут пишут.
Что же это?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:27
Цитата:
Путин - наш Президент...
111:
Кстати, костанайцев там много, защитить смогут его..
Кстати, костанайцев там много, защитить смогут его..
Путин - наш Президент...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:29
О, абайка стал ППользователь..
Радует что затычка там так и осталась..
Радует что затычка там так и осталась..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:30
Цитата:
Ваш Меркель..
Или Тетчер..
drakon:
Путин - наш Президент.
Путин - наш Президент.
Ваш Меркель..
Или Тетчер..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:35
Весна скоро..
Как то запахло..
Как то запахло..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 13:53
Цитата:
Гога там
Он вроде к путину не очень относится
Цитата:
Ненадолго
Я на выходные на рыбалку собрался
Поэтому надо быстро банится
111:
Гога там
Он вроде к путину не очень относится
Цитата:
111:
О, абайка стал ППользователь..
О, абайка стал ППользователь..
Ненадолго
Я на выходные на рыбалку собрался
Поэтому надо быстро банится
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 14:00
Цитата:
Серый свое руководство отмазывет смотрю
Серый проснись ты о*****я
Шнур уже твоего мэра по всем местам....обругал))
В Питере пить только и осталось
Город весь грязный
Журналист ГГ кстати тебе может подтвердить Цитата:
Нет но его слово последнее
Цитата:
Да только портки то ваши в Канаде
Цитата:
Ну пусть истерит
У вас с ним хорошо получается на пару)
Цитата:
Когда посылать можно?
Цитата:
В вот почему ты байдена не любишь
Уже в подданстве у Путина?))
Цитата:
Да вот деньги собираю новые квартиры скупать и бедным поуехвшим буду сдавать
Так что обращайся
Серый волк:
Про снег давно прошедший лучше всего обсуждают на сайтах украинских селюков бандеровские агитбригады с методичками в которых прямо написано что выделять и клепать. и они теребонькают этот снег в меру своего скудного пещерного разума, и когда снег и когда давно убрали.
Про снег давно прошедший лучше всего обсуждают на сайтах украинских селюков бандеровские агитбригады с методичками в которых прямо написано что выделять и клепать. и они теребонькают этот снег в меру своего скудного пещерного разума, и когда снег и когда давно убрали.
Серый свое руководство отмазывет смотрю
Серый проснись ты о*****я
Шнур уже твоего мэра по всем местам....обругал))
В Питере пить только и осталось
Город весь грязный
Журналист ГГ кстати тебе может подтвердить Цитата:
Victor Yang:
И ты правда считаешь что ОДИН Путин в России ВСЁ решает?
И ты правда считаешь что ОДИН Путин в России ВСЁ решает?
Нет но его слово последнее
Цитата:
maxsaf:
Ваша новая стиралка справится
Ваша новая стиралка справится
Да только портки то ваши в Канаде
Цитата:
maxsaf:
У Куата есть видео про буренку херенку там весь товар в магазине на русском, у Куата истерика
У Куата есть видео про буренку херенку там весь товар в магазине на русском, у Куата истерика
Ну пусть истерит
У вас с ним хорошо получается на пару)
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю дракона послом КЗ в Германии
Предлагаю дракона послом КЗ в Германии
Когда посылать можно?
Цитата:
Don Julio:
Чуйствую скоро Облайка будет лаять на Запад, и называть Байдена фашистом и бункерным карликом
Чуйствую скоро Облайка будет лаять на Запад, и называть Байдена фашистом и бункерным карликом
В вот почему ты байдена не любишь
Уже в подданстве у Путина?))
Цитата:
Don Julio:
Сам, уже подготовил?
Сам, уже подготовил?
Да вот деньги собираю новые квартиры скупать и бедным поуехвшим буду сдавать
Так что обращайся
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 14:23
Цитата:
Я бы его жену - полюбил или дочку.
А ты - Байдена? Едь на ребалку...
abaika95:
В вот почему ты байдена не любишь
В вот почему ты байдена не любишь
Я бы его жену - полюбил или дочку.
А ты - Байдена? Едь на ребалку...
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 14:27
Цитата:
Да, строчат, один грамотей отмечает, что буквы пляшут, мол то сужаются, то увеличиваются. Возможно Чебурнет у них тестируют или как серый волк говорит опять тюрьму раскачивают. Но в данном случае психоневрологическую больницу.
111:
Смотрю опять россияне во всю жалобы пишут и пишут.. Как то самому неловко за них..
Смотрю опять россияне во всю жалобы пишут и пишут.. Как то самому неловко за них..
Да, строчат, один грамотей отмечает, что буквы пляшут, мол то сужаются, то увеличиваются. Возможно Чебурнет у них тестируют или как серый волк говорит опять тюрьму раскачивают. Но в данном случае психоневрологическую больницу.
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