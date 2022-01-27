Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор

Отправлено: - 13:57

///Я считаю, что все мы, находящиеся у власти, ответственны за это печальное событие.//



как противно. каяться начали, все мы,находящиеся у власти ..

ну встань и иди баранов пасти, если такой.

нет же начали работу изображать.

время прославиться.

статистика ему не нравится, а бедность нравиться наверное.

чем больше процент бедных будет, тем лучше по его мнению.