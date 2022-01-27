Re: "На грани исчезновения?" Проблему волков подняли в...

Отправлено: - 14:31

Волк никогда не будет питаться падалью или ослабевшими и больными животными. Этот эко активист никогда живого волка в глаза не видел. У нас в Басбеке всегда спутывали ноги лошадям и выпускали на ближайщий луг.Шла пора сенокоса и лошади нужны были как тяговая сила для конных косилок. Всю ночь от луга шла шумиха, иногда слышалось всрики кобылиц. Утром открылась ужасная картина. Многие кобылицы стояли понуро, лишившись своих жеребят. Некоторые кобылицы лежали на боку, запутавшись в путах, израненные укусами волков. Везде лежали куски тел жеребят, виднелась кровь на траве. Многих жеребят селчане не досчитались. Унесли серые хищники. Учитывая высокую опасность проходящей стаи волков, дирекция совхоза выделила добровольцам охотникам грузовой автотранспорт и боеприпасы. Стая волков была уничтожена на территории тогдашнего Урицского района.