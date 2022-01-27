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≡ В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43413
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:15
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Сенатор Мурат Бахтиярулы заявил, что в Казахстане не трудоустроены 2 млн граждан. "У нас еще очень много человек, детей проживают за чертой бедности. Нужно избавиться от ложной статистики, лучше горькая правда, чем сладкая ложь", - сказал он.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
46
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:15
#1
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Какие они все стали правдорубами, однако...
Где раньше были их честь и совесть?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15488
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:57
#2
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///Я считаю, что все мы, находящиеся у власти, ответственны за это печальное событие.//

как противно. каяться начали, все мы,находящиеся у власти ..
ну встань и иди баранов пасти, если такой.
нет же начали работу изображать.
время прославиться.
статистика ему не нравится, а бедность нравиться наверное.
чем больше процент бедных будет, тем лучше по его мнению.
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Т
* ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
40
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 13:58
#3
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И вдруг выяснилось, что половина населения живет на 50 000 тенге.Здорово подняли Казахстан за 30 лет.
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Т
* ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
40
Re: В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:05
#4
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Пора дальше признаваться - как тенге опустили, благодаря Таможенному союзу. За 30 лет национальная валюта опустилась в 60 раз. Возникает вопрос - это просто тупость или спланированное вредительство.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15488
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:08
#5
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Цитата:
ТаРо:
тенге опустили, благодаря Таможенному союзу.


еще один обиженный на таможенный союз.
а мозги включить?
аргумент хоть один в студию.
благодаря ТС хоть не сдохли с голоду .

[Исправлено: alex_60, 27.01.2022 - 14:14]
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Т
* ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
40
В Казахстане до сих пор занижают уровень бедности - сенатор
Отправлено: 27.01.22 - 14:25
#6
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еще один обиженный на таможенный союз.
а мозги включить?

Это Путин тебя накормил? Ты откуда такой умный? Только слепой и тупой не видит, что Россия затащила Казахстан в болото.

[Исправлено: ТаРо, 27.01.2022 - 14:35]
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