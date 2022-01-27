Отправлено: - 14:00

Серый волк:

Про снег давно прошедший лучше всего обсуждают на сайтах украинских селюков бандеровские агитбригады с методичками в которых прямо написано что выделять и клепать. и они теребонькают этот снег в меру своего скудного пещерного разума, и когда снег и когда давно убрали.

Victor Yang:

И ты правда считаешь что ОДИН Путин в России ВСЁ решает?

maxsaf:

Ваша новая стиралка справится

maxsaf:

У Куата есть видео про буренку херенку там весь товар в магазине на русском, у Куата истерика

maxsaf:

Предлагаю дракона послом КЗ в Германии

Don Julio:

Чуйствую скоро Облайка будет лаять на Запад, и называть Байдена фашистом и бункерным карликом

Don Julio:

Сам, уже подготовил?

Цитата:Серый свое руководство отмазывет смотрюСерый проснись ты о*****яШнур уже твоего мэра по всем местам....обругал))В Питере пить только и осталосьГород весь грязныйЖурналист ГГ кстати тебе может подтвердить Цитата:Нет но его слово последнееЦитата:Да только портки то ваши в КанадеЦитата:Ну пусть истеритУ вас с ним хорошо получается на пару)Цитата:Когда посылать можно?Цитата:В вот почему ты байдена не любишьУже в подданстве у Путина?))Цитата:Да вот деньги собираю новые квартиры скупать и бедным поуехвшим буду сдаватьТак что обращайся