Отправлено: - 12:12

Victor Yang:

В 2014-м нефть упала до 56

Victor Yang:

За эту "пустую землю" очень много раз воевали.

alex_60:

зеленые клоуны пашут, волну гонят. отряд сопротивления. с поднятыми руками. фото навсегда.

alex_60:

мову сразу видно. методичка сбу.

111:

Ну со стороны глобальной точки зрения, теперь то и турки поутихли относительно..

111:

Ты на передовой, позади Путин, отступать некуда..

Цитата:Средняя цена нефти в 2014 году составила $99,3, а в 2015 году — $52 за баррель.Цитата:Воевали пока Турция Дарданеллы не занялаДальше этот кусок земли бесполезен сталВыхода в океан нетТолько торговые отношения и то в Одессе порт большеА сейчас когда можно с Каспия ракеты пускать крыМ ещё бесполезнее для россии сталЦитата:Зря ты так о своем брате по умуЗемляк тебе это не проститЦитата:Раньше россиням англичане гадилиПотом большевики евреский заговорПотом АмерикаСейчас страшная угрозаСбу самый главный враг))Цитата:А что им? Дарданеллы то за ними остались) и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислородЦитата:А Путину есть кудаВ Геленджик)