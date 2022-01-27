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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11977
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:12
#8251
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Цитата:
Victor Yang:
В 2014-м нефть упала до 56

Средняя цена нефти в 2014 году составила $99,3, а в 2015 году — $52 за баррель.Цитата:
Victor Yang:
За эту "пустую землю" очень много раз воевали.

Воевали пока Турция Дарданеллы не заняла
Дальше этот кусок земли бесполезен стал
Выхода в океан нет
Только торговые отношения и то в Одессе порт больше
А сейчас когда можно с Каспия ракеты пускать крыМ ещё бесполезнее для россии стал

Цитата:
alex_60:
зеленые клоуны пашут, волну гонят. отряд сопротивления. с поднятыми руками. фото навсегда.

Зря ты так о своем брате по уму
Земляк тебе это не простит
Цитата:
alex_60:
мову сразу видно. методичка сбу.

Раньше россиням англичане гадили
Потом большевики евреский заговор
Потом Америка
Сейчас страшная угроза
Сбу самый главный враг))Цитата:
111:
Ну со стороны глобальной точки зрения, теперь то и турки поутихли относительно..

А что им? Дарданеллы то за ними остались) и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислород
Цитата:
111:
Ты на передовой, позади Путин, отступать некуда..

А Путину есть куда
В Геленджик)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:23
#8252
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Цитата:
abaika95:
Путину есть куда В Геленджик)

Или в Краснодар...
Кстати, костанайцев там много, защитить смогут его..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:25
#8253
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Смотрю опять россияне во всю жалобы пишут и пишут..
Как то самому неловко за них..
Надо Путину писать, а они тут пишут.
Что же это?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24012
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:27
#8254
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Цитата:
111:
Кстати, костанайцев там много, защитить смогут его..

Путин - наш Президент... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:29
#8255
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О, абайка стал ППользователь..
Радует что затычка там так и осталась..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:30
#8256
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Цитата:
drakon:
Путин - наш Президент.

Ваш Меркель..
Или Тетчер..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 12:35
#8257
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Весна скоро..
Как то запахло..
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