Цитата:
Victor Yang:
В 2014-м нефть упала до 56
Средняя цена нефти в 2014 году составила $99,3, а в 2015 году — $52 за баррель.Цитата:
Victor Yang:
За эту "пустую землю" очень много раз воевали.
Воевали пока Турция Дарданеллы не заняла
Дальше этот кусок земли бесполезен стал
Выхода в океан нет
Только торговые отношения и то в Одессе порт больше
А сейчас когда можно с Каспия ракеты пускать крыМ ещё бесполезнее для россии стал
Цитата:
alex_60:
зеленые клоуны пашут, волну гонят. отряд сопротивления. с поднятыми руками. фото навсегда.
Зря ты так о своем брате по уму
Земляк тебе это не простит
Цитата:
alex_60:
мову сразу видно. методичка сбу.
Раньше россиням англичане гадили
Потом большевики евреский заговор
Потом Америка
Сейчас страшная угроза
Сбу самый главный враг))Цитата:
111:
Ну со стороны глобальной точки зрения, теперь то и турки поутихли относительно..
А что им? Дарданеллы то за ними остались) и если Турция захочет просто как всегда перекроет России кислород
Цитата:
111:
Ты на передовой, позади Путин, отступать некуда..
А Путину есть куда
В Геленджик)