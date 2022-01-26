Цитата:
Тимур Гафуров:
Если вы считаете, что конкретно к вам на этом сайте относятся предвзято, и это ваше мнение изо дня в день только укрепляется, то, видимо, вам лучше выбрать другой сайт для размещения своих комментариев.
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Да, я считаю! И могу доказать это. Почему у других комменты исправляют, а мои сразу удаляют? Как вы это можете объяснить?Или у ваших цензоров не хватает ума исправить?И почему бы вам самим не начать соблюдать вами же установленные правила?Уже который раз я задаю этот вопрос. И почему нельзя критиковать качество работы модераторов?Они у вас святые и непорочные?Не допускают ошибок?Я НГ читаю с самого первого номера, и могу заметить, что уровень газеты неуклонно снижается.Я понимаю, что слышать это неприятно. Но, может быть, надо перестать воевать с теми, кто говорит об этом, и начать подтягивать уровень своих сотрудников?! До чего дошло - вы даже скопипастить не можете без ошибок. В названии статьи фамилия одна, а под фотографией совсем другая.И таких примеров можно найти много.И выгонять меня за то, что я требую соблюдения вами вами же установленных правил - это, конечно же, выход!