Отправлено: - 09:59

Skeptic:

Им бы сначала закон о выборах принять нормальный, потом самораспуститься, чтобы народ мог избрать мажилис на честных и открытых выборах безо всяких "партийных списков"...

Цитата:Нет такого не надо,что бы потом продвигать своих недоумков типа покойного Чернышова