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≡ Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43408
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы госинициатив
Отправлено: 27.01.22 - 10:28
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Сенаторы поддержали поправки в законодательство о том, что Совет Безопасности и АНК должен возглавлять Глава государства по должности. В то же время депутатами дополнительно была предложена еще одна поправка
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
824
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 10:28
#1
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А вы когда под него меняли Конституцию чем думали? А Астану,когда переименовывали,где была ваша совесть? Раньше одно место ему вылизывали,а теперь пинаете старика! Позор!
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
529
Re: Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы...
Отправлено: 27.01.22 - 10:29
#2
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Опять полумеры. А люди ведь надеялись...
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