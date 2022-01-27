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≡ С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43408
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:22
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С 28 января в Костанайской области на месяц установят предельные цены на 6 социально значимых продуктов: капусту белокочанную, картофель, морковь, лук, сахар белый и масло подсолнечное. Считаете ли вы эту меру необходимой и целесообразной?
Результаты опроса

самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
529
Re: С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:22
#1
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Молоко Деп 2,5% в Апельсине стоило 265 тг за пакет 1000г (970мл). Теперь стоит 259 тг, но пакет стал 900г (873мл). Итого молоко "подешевело" с 273 до 296 тг за литр.

Большое "спасибо" всем причастным за такую заботу о людях.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4885
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:33
#2
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Цитата:
самый умный:

Интересно очень, спасибо за эти наблюдения. Зато понесли представили МСБ списки понесенного ущерба по горящим ступенькам и обойдя трупы лежащих людей. Раньше всех подсуетились. :oops: :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 10:34]
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2761
С 28 января в Костанайской области на месяц установят...
Отправлено: 27.01.22 - 10:35
#3
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Цитата:
самый умный:
стоило 265 тг за пакет 1000г (970мл). Теперь стоит 259 тг, но пакет стал 900г (873мл)

можно заметить на многих продуктах такие "метаморфозы"

[Исправлено: Медный, 27.01.2022 - 10:37]
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