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≡ По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43408
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 09:29
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Чтобы дать справедливую оценку действиям каждого, по словам депутата, необходимо отдельно рассматривать террористов и экстремистов, бандитов и грабителей и отдельно тех, кто вышел на мирный митинг.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
43
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 27.01.22 - 09:29
#1
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Им бы сначала закон о выборах принять нормальный, потом самораспуститься, чтобы народ мог избрать мажилис на честных и открытых выборах безо всяких "партийных списков"...
Потом уже НАРОДНЫЕ депутаты, а не назначенные партийным начальством парламентские работники, решат, что дальше делать.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
629
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 27.01.22 - 09:59
#2
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Цитата:
Skeptic:
Им бы сначала закон о выборах принять нормальный, потом самораспуститься, чтобы народ мог избрать мажилис на честных и открытых выборах безо всяких "партийных списков"...


Нет такого не надо,что бы потом продвигать своих недоумков типа покойного Чернышова
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
228
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 27.01.22 - 10:02
#3
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Цитата:
Skeptic:
потом самораспуститься

Не для того столько лет меняли законы, чтобы самораспускаться
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4885
По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания
Отправлено: 27.01.22 - 10:15
#4
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Не поможет ничего, давно слежу за выборами и депутатским корпусом. Ельцин, придя к власти, решил щедро отблагодарить демонстрантов, которые были с ним в трудную минуту. Дал разрешение, не смотреть ихние корочки, и выдвигать на местах на должности местных префектур. Эти честные демонстранты натворили таких дел! Продали кругом все и вся, пока появилась возможность набить собственные карманы!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 10:16]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2352
Re: По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили...
Отправлено: 27.01.22 - 10:30
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
бы потом продвигать своих недоумков типа покойного Чернышова

Замечательный был человек. Даже будучи покойным не дает спать спокойно таким как Салкенова.
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