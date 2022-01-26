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≡ Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43404
Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
Отправлено: 26.01.22 - 12:00
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В 2018 году в олимпийском Пхенчхане (Южная Корея) Виталий Пухкало стартовал четырежды, заняв 54-е место в индивидуальной гонке на 15 км, показав 34-й результат в скиатлоне на 30 км, финишировав 52-м в масс-старте на 50 км и заняв в составе эстафетной команды 8-е место.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
227
Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...
Отправлено: 26.01.22 - 12:00
#1
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Исправьте, пожалуйста, на "Завьялов"
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2431
Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...
Отправлено: 26.01.22 - 13:08
#2
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Цитата://надежды на успешное выступление//

Успешное выступление - надо думать это уже не 54, а 53 место в гонке.
И стоит ради этой спортивной массовки, тратить столько денег: проезд, проживание, хавчик и прочее.
Девиз Пьера де Кубертона; "...главное - участие..."- уже не актуален.
Если бы речь шла о попадании в зачётную шестёрку, ещё куда ни шло.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4882
Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
Отправлено: 27.01.22 - 08:15
#3
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Форма лыжника ужасная. Напоминает спецовку приезжего гастарбайтера, маляра. Согласен с Агросом, зачем эти люди вообще выезжают на соревнования? Когда на заводах простаивают заточные, фрезерные, токарные станки?
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