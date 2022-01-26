Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...

Отправлено: - 13:08

Цитата://надежды на успешное выступление//



Успешное выступление - надо думать это уже не 54, а 53 место в гонке.

И стоит ради этой спортивной массовки, тратить столько денег: проезд, проживание, хавчик и прочее.

Девиз Пьера де Кубертона; "...главное - участие..."- уже не актуален.

Если бы речь шла о попадании в зачётную шестёрку, ещё куда ни шло.