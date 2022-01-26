Январские события - оказались просто флатуленцией, как то даже символично, что началось с газовых проблем)). Теперь всей страной наблюдают как отменили Утильсбор, то есть сменили выгодополучателя с ТОО на АО, народ счастлив. Оказывается у 50% работающего населения зарплата 50 тысяч, ОГО говорят правду, толпа ликует. Начали бороться с ценами на еду, плебс экзальтирован. А что по факту? НИ-ЧЕ-ГО. Читать новость
А че Ильяса в газете ещё не печатают? НН для него уже мелковато темболее он один тут и пишет в основном. Было бы актуально печатать его в основной ленте чтобы показать типичную "эволюцию" журналистов нг со статей-расследований до уровня анонимных памфлетов и сплошных мнений пенсионеров
Да будет вам известно что производители с/х продукции живут далеко не бедно покупают для себя и детей квартиры в районе областной детской больницы в черновом варианте за 46 лямов и плюс отделка на ляма по 10 за квартиру! Отказались от гос субсидии что бы потом государство не требовало снизить цены..богатые тоже плачут!
Сейчас перед новым президентом приходится выслуживаться партии так, что песок во всей пустыне могут выгрызть, лишь бы оставил их у кормушек.. Да что там, жрать будут сами картошку по 100 тенге и морковку по 50 и еще будут прокручивать в ютубе..
Не морочьте голову надуманными проблемами. Купите в складчину зил 130, обородуйте как положено кузов, и возите газ баллоны. Насчет воды тоже совет дам. Везде есть питьевая вода. У нас в поселке куркуль завелся, начал вопеть, что ему огород за водой к его колодцу весь затоптали . Отец с утра оделся, поехал в Затоболовку заказывать артезианскую скважину. Воду добыли, хорошую, совхоз помог, поставил возле дома трансформатор, выдал насос. Сберкнижка опустела, спорить с отцом побоялись, вроде собирали на машину )))). Водники затобольские три слоя минеральной воды прошли, ихний водогеолог приехал остановить мартышкин труд. Но они плохо знали характер отца, который решил продать всю домашнюю скотину, но бурение продолжать!
28 лет прожил в селе, в Басбеке. Держал всегда от 4 до 7 коров, 4 лошадей, а моим соседям и одна коровенка была внапряг.Картошку выращивал 12 соток возле дома, и 15 соток на поле. Больше земли просто не давали в одни руки. Мой вам совет. Когда пишете ответ кому то, внимательно читайте все его комментарии на эту тему. Вдруг он вам уже ответил раньше? Или у вас злокачественный и заразный склероз головного мозга?
Дороги не чистят?...смешной у вас завгар...мне водителю горючего на совхозной нефтебазе в придачу давали к701 с лопатой. Дороги чистить, ферму, Басбек.Вот так и работал. Летом на Уралзис 355М, с прицепом, а зимой на тракторе баклуши бил. Судя по моей зимней зарплате!
Любезный, не ходите вокруг да около, это кого вы называете на форуме шпиками и предателями Родины??? Просто перечислите поименно всех троих! Может этим людям не понравится, и они в прокуратуру заяву напишут? А от Родины своей, Казахстана, вы давно уже благополучно избавились в пользу сытой и благополучной жизни!
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